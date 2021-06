Con la pandemia Covid sono aumentate le patologie legate ad una scorretta postura (cervicale e mal di schiena). Molte le persone che si sono recate in centri specializzati per praticare terapie e massaggi per ridurre il dolore. Perciò può essere utile sapere che anche i trattamenti per mal di schiena e cervicale sono detraibili ma nel dubbio molte persone non inseriscono le spese nel 730. Per poter detrarre le spese bisogna fare attenzione allo specialista che esegue la terapia. Analizziamo cosa prevede la normativa in merito.

Anche i trattamenti per mal di schiena e cervicale sono detraibili ma nel dubbio molte persone non inseriscono le spese nel 730

Un Lettore ha chiesto agli Esperti di ProiezionidiBorsa se è possibile portare in detrazione nel modello 730 le spese sostenute per i trattamenti osteopatici.

La normativa in linea generale, prevede che non si possono detrarre le spese relative a trattamenti osteopatici. Questo perché la professione dell’osteopata non è inserita nell’elenco delle professioni sanitarie. L’elenco è consultabile sul sito del Ministero della Salute.

Ma c’è un’eccezione che permette la detrazione. Infatti, se le prestazioni sono rese da professionisti iscritti nell’elenco delle professioni sanitarie, la detrazione è ammissibile.

Spese sostenute in centri autorizzati

A chiarire quest’aspetto è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2020 che definisce come possono essere detratte le spese dell’osteopata.

La condizione è che devono essere effettuate presso centri autorizzati con la responsabilità di uno specialista.

Inoltre, per fruire della detrazione necessita la certificazione del corrispettivo rilasciato dal centro o dal professionista abilitato. Nella fattura deve risultare la descrizione della terapia e la figura professionale che ha eseguito la prestazione. Non è richiesta la prescrizione medica.

Lo stesso discorso è valido per le spese sostenute per fisioterapia e prestazioni sanitarie varie.

