Anche i palati più esigenti verranno soddisfatti dai dolcetti della Befana.

Il dilemma che divide i palati di moltissime persone è da sempre rimasto lo stesso, dolce e salato?

Nelle feste si sa, la fantasia raggiungere livelli altissimi e si cerca sempre il modo con cui destare stupore. Niente di meglio della cucina per rendere felici le persone a noi care, anche i palati più esigenti verranno soddisfatti dall’antipasto della Befana.

Gli stuzzichini sono sempre una soluzione appetitosa per condividere con gli amici momenti festosi. Nel giorno dell’Epifania, le scopette della Befana rappresentano un must have alla quale proprio non si può fare a meno. La rapidità della preparazione di questi appetizer è sicuramente il loro punto di forza.

Gli ingredienti per questo manicaretto, divertente e sfizioso, permettono agli amanti del dolce di essere felici e appagati.

Cosa occorre per preparare le scope della Befana

Per la preparazione della frolla occorrono:

1 uovo;

250 grammi di farina tipo 0;

150 grammi di zucchero;

150 grammi di burro;

aromi a piacere.

Per la decorazione occorrono:

50 grammi di cioccolata fondente;

15 bastoncini di biscotti lunghi e affusolati.

Per prima cosa occorre amalgamare il burro con lo zucchero. Ottenuta una consistenza omogenea, incorporare l’uovo e mescolare con vigore. Utilizzando una frusta si velocizzerà questo passaggio intermedio. A questo punto è necessario aggiungere gli aromi e la farina. Utilizzando i polpastrelli si potrà modellare, con estrema cura, l’impasto della frolla e ottenere un panetto solido e malleabile.

Conclusa la fase di preparazione della frolla, è necessario avvolgerla in una pellicola trasparente e fare riposare per circa 30 minuti in frigorifero.

Trascorso il tempo sopraindicato, passare alla realizzazione vera e propria delle scopette. Dividere in piccoli pezzi la frolla, disporli su un foglio di carta forno e premere con le dita per realizzare la struttura della scopa. A questo punto infilzare ogni biscotto di pasta frolla con i bastoncini di biscotti lunghi e affusolati per realizzare il manico della scopa.

In un forno ventilato, preriscaldato, cuocere per circa un quarto d’ora a 180 gradi. Una volta sfornati, lasciare raffreddare e decorare con il cioccolato fondente sfuso.

Anche i palati più esigenti verranno soddisfatti dai dolcetti della Befana.

