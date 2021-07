In quasi tutta Italia stiamo assistendo ad un aumento della temperatura che ha raggiunto, in alcune regioni, anche i 40°gradi. In questi casi, il team di ProiezionidiBorsa suggerisce di stare il più possibile al fresco, di idratarsi e di mangiare leggero.

Come comportarci con i nostri animali domestici

Al contrario, i nostri animali domestici sono capaci di regolare la propria temperatura corporea. Infatti si dice che tosare il pelo durante il periodo estivo, in realtà, sia sbagliato.

Ma un aiuto in più che possiamo dare al nostro cane è quello di non uscire per la passeggiata durante le ore di punta. Gli orari migliori per la passeggiata sono la mattina presto e il tardo pomeriggio, quando il sole non è al massimo della sua intensità. Ma anche perché l’asfalto o il marciapiede sono roventi durante quelle ore e rischiamo di far scottare le zampette al cane.

In estate i cani hanno la tendenza a sdraiarsi sul pavimento e non nella solita cuccia, poiché più fresca. Tenderanno anche a stare nella stanza più fresca, magari perché c’è il condizionatore acceso, o stare davanti al ventilatore. Se notiamo questi comportamenti, uniti al respiro affannoso, significa che stanno particolarmente soffrendo il caldo. Quindi anche i nostri amici a 4 zampe soffrono il caldo ed ecco come rinfrescarli.

Anche i nostri amici a 4 zampe soffrono il caldo ed ecco come rinfrescarli

Se dunque notiamo degli atteggiamenti insoliti, irrequietezza e respiro affannoso, chiamiamo il nostro veterinario per un consulto. Come rinfrescare il cane?

Innanzitutto non dobbiamo mai dimenticare di riempire la ciotola con l’acqua fresca e non fredda e raccomandiamo di non lasciarla sotto al sole. La seconda cosa che possiamo fare è dargli un bel “gelato per cani”. Prendiamo una mela o una pera o una banana o le fragole, frulliamo con lo yogurt magro o greco o di soia. Possiamo optare anche per l’acqua come sostituto ed evitiamo lo zucchero o il cioccolato che rappresentano dei veleni per i cani. Versiamo il composto dentro le coppette o le vaschette e congeliamo.

