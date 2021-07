Ogni anno diversi prodotti che a primo impatti vengono definiti bizzarri vengono introdotti sul mercato. E se alcuni di questi si dimostrano un fallimento sin dal principio, a volte le cose vanno diversamente.

Ad esempio, nell’ultimo periodo è stata proposta la soluzione perfetta per poter vivere un momento speciale con il proprio amico a 4 zampe. Infatti, è stata lanciata la prima birra per cani italiana.

Anche i nostri amici a 4 zampe ora potranno dissetarsi con questa novità

Come si sa, i cani non possono bere alcolici perché l’alcol è per loro altamente tossico. Ancora peggio, poi, è la birra dato che i luppoli sono a loro volta tossici per i cani. Infatti, se un cane per sbaglio bevesse della birra, potrebbe morire in poche ore. Eppure, i padroncini amanti dell’aperitivo non si sono arresi ed oggi è possibile condividere questo momento con i cani grazie alla birra per cani.

La birra per cani, la Pawse, è una birra prodotta in Italia ovviamente analcolica e senza luppoli. Grazie a questa birra, d’ora in avanti nei locali dog friendly sarà possibile ordinare da bere anche per gli amici a 4 zampe. In nome nasce dall’unione tra “Paw” ovvero zampa e “Pause”, pausa, ad indicare un momento di relax da dedicare ai cani.

Oltre ad essere priva di sostanze tossiche per i cani, la Pawse è ricca di vitamine e proteine benefiche per l’animale. Inoltre, è l’ideale per rinfrescarsi e dissetarsi durante le calde giornate estive.

Perché una birra per cani?

Come accennato, uno dei motivi per la creazione di questo prodotto è la condivisione. Infatti, da oggi anche i nostri amici a 4 zampe ora potranno dissetarsi con questa novità, Pawse. Inoltre, questa birra dovrebbe essere d’aiuto per bar e ristoranti che si trovano in difficoltà dopo un lungo periodo di chiusura. Infatti, la Pawse si rivolge ad un nuovo pubblico, quello a 4 zampe e per questo permette di ampliare la cerchia di “clienti”.

Al momento, è possibile trovare la Pawse solo in alcuni dei locali più dog friendly, ma a breve sarà disponibile da acquistare anche online. Per cui, per tutti coloro che desiderano portare fuori per un aperitivo il proprio cane, è questo il prodotto giusto.