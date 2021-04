Decorare il proprio giardino o il proprio balcone con piante e fiori è l’ideale per combattere la monotonia delle città “grigie”. Certamente i fiori donano più colore e vivacità ai nostri balconi rispetto alle piante. Ma coltivare qualcosa che poi possa anche essere utilizzato in cucina, probabilmente genera più soddisfazione. Anche se si pecca in esperienza è comunque possibile dare sfogo alla propria passione. Una soluzione estremamente appagante e efficace, per far fiorire il balcone di casa, è rappresentata dai tappetini preseminati.

Come funzionano

Anche i meno esperti sapranno creare il proprio orto in casa con facilità grazie ai tappetini preseminati. Infatti, basterà riempire un vaso con del terriccio. Successivamente si dovrà poggiare il tappetino e infine ricoprire con altro terriccio. Grazie a questo trucchetto sarà possibile coltivare anche in piccoli spazi, come un vaso ad esempio. Questo non è l’unico vantaggio dell’utilizzo dei tappetini preseminati. Infatti, un altro vantaggio è che i semi sono già posizionati alla giusta distanza gli uni dagli altri. In questo modo, anche chi non è esperto non avrà problemi a far crescere le proprie piantine.

Inoltre, i tappetini non inquinano l’ambiente. Essi sono fatti con materiale biodegradabile che quindi si dissolverà naturalmente nel tempo. I tappetini preseminati sono anche privi di colla, dunque non danneggeranno le piantine.

Cosa si può coltivare

Si possono trovare i tappetini preseminati in diverse misure. In questo modo, si possono adattare a tutti i tipi di vaso, grandi o piccoli, rotondi o quadrati. I tappetini sono anche adatti al terreno, quindi anche chi ha un piccolo giardino o orticello può godere della loro comodità.

Solitamente, è facile trovare tappetini con semi di piante aromatiche. Dunque, sarà più facile piantare e far crescere il tradizionale basilico. Non solo basilico però, sarà facile piantare anche prezzemolo, origano, erba cipollina e finocchio selvatico grazie a questo astuto metodo.

È possibile anche tappetini contenenti semi di ortaggi come carote, pomodori, lattuga e cipolla. Si trovano anche tappetini di spinaci, rapa, ravanello e alcune varietà di insalata.

