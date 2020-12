Agli amanti dei cani e delle loro espressioni buffe non farà piacere questa amara scoperta. Non tutti gli amici a quattro zampe, infatti, sono così sinceri come vogliono far credere. Sembra assurdo, eppure I cani mentono e possono ingannano il padrone. A confermare la notizia, una ricerca svizzera che ha studiato 27 esemplari di razze diverse di cane e le ha messe a confronto per capire l’atteggiamento dei cani in determinate situazioni.

Lo studio

Nel dettaglio, lo studio ha visto la partecipazione di cani, di 27 razze diverse, nell’eseguire gli stessi comandi.

Ad ogni cane è stato affiancato un padrone. L’esperimento prevedeva tre scatole, posizionate in terra. In una c’era una salsiccia, in un’altra un biscotto e un’altra era vuota.

Gli esperti hanno ordinato ai cani di trovare il cibo preferito, ovvero la salsiccia, e consegnarlo al padrone. Intanto, ad alcuni padroncini è stato chiesto di consegnare subito al cane il contenuto della scatola e ad altri, invece, di non consegnarla. Dopo una serie di prove e due giorni di esperimento i cani hanno modificato il proprio atteggiamento iniziale.

Ovvero, i cani con i padroni più “buoni” che davano loro immediatamente la ricompensa, l’amico a quattro zampe indicava il contenitore con la salsiccia. I cani che, invece, dovevano indicare il cibo al padrone meno propenso a distribuire poi la ricompensa, indicavano o la scatola vuota o in pochi casi il biscotto.

Anche i cani sono bugiardi e ingannano il padrone, ecco cosa sapere secondo la scienza. Conclusioni

I ricercatori hanno capito che i cani si mostravano più collaborativi nell’indicare la scatola con il piatto più succulento, quindi la salsiccia, quando il padrone a sua volta si mostrava disposto, poi, a cedere il bottino. In caso contrario, i cani mentivano spudoratamente e senza troppi scrupoli, cercando di conservarsi la prede più buona e rubarla appena possibile. Dunque, secondo i ricercatori i cani comprendono chiaramente la situazione più conveniente e che possa andare a loro vantaggio.

