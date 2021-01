Che i cani vogliano realmente bene ai propri padroni è riconosciuto, ma in questo periodo la scienza ci ha spiegato qualcosa di più. Infatti, oggi sappiamo per certo che i cani provano emozioni simili a quelle degli esseri umani e in particolare una. Scopriamo allora assieme perché anche i cani hanno questa reazione quando sono innamorati dei loro padroni.

I cani vogliono bene ai propri padroni

Sappiamo per certo che i nostri cani ci vogliono bene da come si comportano con noi. I nostri cani, infatti, sanno farci capire quando ci apprezzano, sia inseguendoci per casa che facendosi accarezzare.

Esiste, infatti, un legame speciale tra un padrone e il proprio cane che solamente loro due possono realmente capire. Fino ad ora, però, si pensava che il rapporto uomo e cane si fermasse là e non entrasse nell’ambito tanto bello quanto complesso delle emozioni.

Ma una ricerca scientifica ha dimostrato quello che ogni padrone sapeva già, ossia che un cane può veramente amare. Non solo, la stessa ricerca ha dimostrato che come ogni buon innamorato anche il cane prova una certa emozione che tutti noi conosciamo. Questa emozione altro non poteva essere che la gelosia.

Anche i nostri amici a quattro zampe la provano

La ricerca, infatti, ha messo davanti ad un cane e al suo padrone tre oggetti. Questi oggetti erano un libro, una zucca giocattolo e un cane di peluche. Si sono poi registrate diverse scene in cui i padroni giocavano con i tre diversi oggetti.

Nel caso del libro i cani non si mostravano generalmente infastiditi. Le cose iniziavano a cambiare quando si trattava della zucca giocattolo, con i nostri amici che iniziavano a mostrare del nervosismo. Al contrario, quando i padroni hanno iniziato a giocare con il cane peluche, i nostri amici a quattro zampe hanno reagito in modo diverso. Hanno sostanzialmente espresso la loro gelosia cercando di distogliere l’attenzione del padrone dal peluche.

Molti hanno persino abbagliato e ringhiato contro il loro nemico giocattolo. Tutte reazioni che dimostrano che anche i cani hanno questa reazione quando sono innamorati dei loro padroni

