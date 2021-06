Come tutti sappiamo, i canili italiani sono pieni di amici pelosi che cercano casa. Se siamo alla ricerca di un nuovo membro della famiglia, certamente lo troveremo nel canile più vicino a noi. Adottare un cane è sempre meglio che comprarlo, ma se per qualsivoglia ragione preferiamo adottare un cane di razza, non per questo dobbiamo rivolgerci a un allevatore. Nei canili, infatti, finiscono anche molti cani di razza, adottati e poi abbandonati per le più svariate ragioni. Ebbene sì, anche i cani di razza finiscono nei canili, ecco le razze più abbandonate, spesso per delle ragioni sorprendenti.

Anche i cani di razza finiscono nei canili, ecco le razze più abbandonate

Nei canili finiscono spesso i cani appartenenti alle razze ‘da lavoro e da caccia’. Purtroppo molti cacciatori e allevatori senza scrupoli abbandonano gli animali che non fanno il loro lavoro a dovere, magari perché sono spaventati dagli spari, o perché non sono ubbidienti. Così, nei canili finiscono molti setter, pointers, retrievers, collies e altri cani da lavoro.

Ma questi non sono gli unici cani a finire nei canili.

Cockers, chihuahua e bassotti spesso rimangono soli quando il padrone viene a mancare

Alcune razze tendono ad essere amate in particolare dai cittadini senior, e quando il padrone viene a mancare, se l’erede non li può adottare questi cani finiscono nei canili. Per questo i cani di razze da compagnia sono comuni nei canili. Primi fra tutti i bassotti, i chihuahua e cockers, particolarmente amati dalle persone anziane.

Pastori tedeschi, boxer e pit bull sono abbandonati da chi non li sa gestire

Anche i cani di grossa taglia finiscono nei canili, soprattutto quelli che richiedono più attenzioni. Molte persone adottano dei cani di grossa taglia senza essere pronte a gestire i loro bisogni, sia fisici sia psicologici. Soprattutto cani come pastori tedeschi, boxer, pitbull o di razze molossoidi sono vittime di questo destino.

Ma la razza più abbandonata in assoluto è un’altra: si tratta del cane maltese, e per una ragione sorprendente. Ecco perché il maltese è la razza più abbandonata da padroni senza scrupoli.