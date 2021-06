È un fenomeno sicuramente meno noto e di cui si discute di meno. Ma anche gli uomini soffrono di questo inestetismo tipicamente femminile e cercano soluzioni facili e naturali per prevenirlo. Anche i maschietti, infatti, sono soggetti portati a sviluppare e a soffrire delle antiestetiche smagliature. Anche a loro capita di soffrire di profondi problemi di accettazione a livello psicologico. È doveroso però puntualizzare che si tratta unicamente di un problema estetico e non di salute. Comunque consultarsi con un medico specialista è pur sempre una buona cosa, soprattutto se si ha intenzione di intraprendere un percorso di prevenzione o contrasto. La prevenzione è sicuramente la strada migliore poiché difficilmente in seguito si potrà porre rimedio efficacemente. Vediamo le principali differenze fra le cause dell’insorgere di questo difetto estetico. Cerchiamo di spiegare perché anche gli uomini soffrono di questo inestetismo tipicamente femminile e cercano soluzioni facili per prevenirlo.

La pubertà

La comparsa delle smagliature per i maschi avviene in pubertà, fra i 14 e i 20 anni. Periodo in cui si assiste a grandi cambiamenti di peso e altezza. Tali sconvolgimenti repentini del corpo portano a una perdita dell’elasticità della pelle in alcuni punti chiavi: glutei e addome. Si presentano come striature della cute con colori che vanno dal più acceso allo sbiadito a seconda dell’evoluzione nel tempo. Vere e proprie depressioni cutanee longitudinali lunghe fino a 15-20 cm.

Fra le principali cause

Fattori principali che predispongono all’insorgenza delle smagliature sono:

la predisposizione genetica

rapidi aumenti o diminuzioni di peso

utilizzo prolungato di farmaci cortisonici

dieta poco equilibrata

abuso di alcol e fumo che contribuiscono alla perdita di tonicità della pelle

pratiche sportive eccessive come il body building

Come prevenire e minimizzare l’inestetismo

Lo stile di vita nella prevenzione è fondamentale. È la chiave per ridurre la probabilità di soffrire di questo disturbo estetico. Assicurarsi che nella propria alimentazioni ci siano sufficienti vitamine, poiché queste, fra le altre cose, sono responsabili della produzione di collagene, utile per l’elasticità della pelle. Inoltre evitare se possibile di intraprendere percorsi di dimagrimento eccessivi, bisogna sempre dare il tempo alla pelle di abituarsi ai cambiamenti. Bere molta acqua insieme ad una moderata attività fisica. Inoltre evitare di indossare indumenti troppo stretti poiché ostacolano la microcircolazione locale.

Applicazioni locali per ridurne l’aspetto

Sebbene non possano scomparire totalmente, è possibile utilizzare dei prodotti naturali per ridurne l’aspetto. Fra i metodi più popolari, vi è l’uso di olio di lavanda, olio di mandorla, burro di Karité e l’aloe vera. Quest’ultima è un vero e proprio collagene naturale e favorirebbe il ringiovanimento cellulare. Dunque, anche gli uomini soffrono di questo inestetismo tipicamente femminile e cercano soluzioni facili e naturali per prevenirlo.