Tutte le mamme e le nonne ce l’avranno detto almeno una volta nella vita. Fare qualche giorno di mare fa bene alla salute. E quante volte ci saremo chiesti se davvero esisteva un fondamento scientifico in questa affermazione. O semplicemente volevano portarci al mare per rilassarsi in spiaggia anche loro.

Sappiamo ormai con certezza che esporsi al sole ci dà una ricarica preziosa di vitamina D. Ovviamente sempre applicando la giusta protezione solare. E che questa vitamina fa bene alle ossa ed è fondamentale per il nostro organismo. Ma cosa possiamo dire dell’acqua salata?

Lo studio

La pubblicazione dei ricercatori del Dipartimento di Dermatologia della Nippon Medical School risale al 2003. Alla base dello studio c’erano i possibili miglioramenti portati dall’uso dell’acqua salata. Soprattutto nella riduzione dell’infiammazione della dermatite atopica. Secondo i risultati ottenuti, l’acqua salata è utilissima nel trattamento di dermatiti croniche. Può essere di supporto alla terapia dermatologica. Infatti non è una cura, ma agisce sulla secchezza della cute e riduce il prurito. Ma in ogni caso è sempre importante rivolgersi ad uno specialista prima di tentare trattamenti fai da te.

Anche gli esperti lo confermano, l’acqua salata fa bene alla nostra pelle

Sono tanti gli studi concentrati sui benefici dell’acqua salata. Si cerca di capire se può essere davvero efficace anche per la riduzione dell’acne o per migliorare l’aspetto delle cicatrici. Intanto sappiamo per certo che i sali e i minerali contenuti nell’acqua marina sono un perfetto scrub naturale. L’acqua marina infatti riesce ad agire sul benessere della cute senza intaccare il film idrolipidico.

Ma attenzione a non lasciarla troppo sulla pelle

Sebbene l’efficacia sia ormai riconosciuta da molti esperti del campo, tutti sono d’accordo su una cosa. La salsedine non deve rimanere a lungo sulla cute. È bene risciacquarsi con acqua dolce velocemente, soprattutto sul viso. Questo perché i cristalli di sale rimasti sulla pelle attirano maggiormente i raggi solari.

Ed ecco quindi, anche gli esperti lo confermano, l’acqua salata fa bene alla nostra pelle. Non solo, ma aiuta anche a riprendersi dalle tensioni muscolari. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo. “È assolutamente sorprendente come l’acqua di mare faccia bene a questa parte del nostro corpo e quasi nessuno lo sa”.