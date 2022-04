Esistono donne che amano seguire la moda e altre che personalizzano la tendenza di un preciso momento. Nessuna delle 2 precedenti categorie ha maggiori pregi dell’altra. Che si tratti di seguire al dettaglio una moda o di replicarla a proprio gusto, l’importante è piacersi.

Ma, per le vere appassionate dell’abbigliamento fashion arriva una novità in fatto di accessori. Se questo 2022 ha iniziato riportando allo splendore la giacca o i jeans cropped con strappi e strass, sembra non volersi fermare qui.

Il nuovo accessorio che spopolerà per tutta la primavera serve ad addolcire le forme del viso senza, per questo, schiacciare i capelli.

Qualche velocissimo sguardo alle ultime tendenze di stagione

Le donne a partire dai 40 anni saranno felicissime del ritorno di questa gonna popolarissima anche con gli stivali primaverili. La moda di oggi è sempre più orientata verso comodità e raffinatezza, tutte caratteristiche fondamentali per donne più adulte.

E, oltre alla moda, anche i capelli non possono rivestire un ruolo certamente marginale. Chi vuole sembrare raffinata e ringiovanire all’istante dovrebbe puntare tutto su questi tagli e pettinature perfette a 60 anni.

Si tratta di numerose proposte di capelli lunghi e corti e, persino, con la frangia. E l’accessorio di moda adesso valorizzerebbe ognuno di questi tagli.

Perché anche con viso tondo e capelli corti o con la frangia dobbiamo assolutamente indossare quest’accessorio fenomenale del momento

Chi ha un viso tondo conosce perfettamente le difficoltà nello scegliere un cappello che non accentui la rotondità del viso. Più o meno lo stesso fastidio proverebbero anche le donne che, indossando un cappello, vedono i capelli schiacciati sulla testa.

Ebbene, la soluzione sembrerebbe essere il cappello Pascalette. Trattasi di un modello a forma di trapezio e con la visiera morbida, che ricorda molto il Bucket hat.

Questo cappello è davvero valorizzante anche con viso tondo e capelli corti sopra le spalle. Ma sta bene anche a chi ha i capelli lunghi o la frangia. Il motivo è semplice, non schiaccia i capelli sulla testa e non è aderente sulla fronte, lasciando le proporzioni del viso quasi inalterate.

Come indossare il cappello Pascalette per la primavera

Il modello Pascalette di moda per i prossimi mesi è assolutamente in fantasia colorata. Può trattarsi di cotone stampato o di modelli con falda incrociata come, per esempio, quello marchiato Alviero Martini e venduto a 115 euro.

Molto interessante anche la variante in rafia o taffetà come, ad esempio, quello proposto da MaxMara al prezzo di 99 euro.

Lettura consigliata

Tiriamo subito fuori dall’armadio questi vestiti e scarpe con il tacco perché stanno tornando di moda