Una corretta alimentazione non può prescindere da un buon apporto di ferro per il nostro organismo. E tutto inizia dalla tavola e dalla ripartizione settimanale degli alimenti che scegliamo di servire con dovizia. La varietà e la costanza nella scelta del cibo da cucinare e preparare non dovrebbe portarci alla carenza di ferro. A meno che non ci siano fattori legati al malassorbimento o situazioni specifiche e altri motivi di salute che ne impediscono la corretta assimilazione.

Quanto è importante

Il giusto apporto di ferro è fondamentale per il nostro organismo. Si tratta di un macroelemento, cioè uno dei minerali presenti nell’organismo in quantità notevoli. Il ferro inoltre è elemento fondamentale dell’emoglobina, responsabile del trasporto di ossigeno nel corpo e della mioglobina che rifornisce di ossigeno i muscoli. A darci lumi e fornirci informazioni di dettaglio è l’Istituto di Ricerche Humanitas che sottolinea anche come una carenza di ferro può portare ad un generale indebolimento della forma fisica. E tutto questo si ripercuote sul sistema immunitario, sulla termoregolazione e la neurotrasmissione cerebrale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Anche con questi due insoliti snack possiamo prevenire la carenza di ferro

Prima di ricorrere agli integratori, a meno che non siano suggeriti dal medico, possiamo prevenire partendo dalla tavola. E ci sono due alimenti insoliti, che mai avremmo immaginato, che secondo l’Istituto Humanitas possiamo aggiungere ai cibi notoriamente ricchi di ferro.

Lupini e tofu

I due alimenti cui facciamo riferimento sono i lupini e il tofu. I primi, sono simpatici da sgranocchiare e potremmo utilizzarli come snack di mezza giornata in modo da ingerire sostanze utili per il nostro organismo e smorzare il senso di fame. Contengono tra l’altro molte proteine vegetali e inoltre sono ricchi di fibre e quindi possono contribuire a depurare l’organismo ed eliminare le tossine.

Il tofu si ottiene a partire dalla soia, infatti spesso è denominato formaggio di soia ma è poverissimo di colesterolo e contiene pochi grassi saturi. Di contro è ricco di potassio e povero di sodio. Contiene anche ferro anche se l’Istituto Humanitas evidenzia che si tratta di ferro poco assimilabile.

Questo significa che non dobbiamo bandire i cibi ad alto contenuto di ferro come alcuni tipi di carni, fegato, legumi e verdure a foglia verde. Inoltre non dobbiamo mai dimenticare di rivolgerci al nostro medico curante in caso di carenza di ferro. Possiamo però integrare con queste due idee per uno spuntino sano. Entrambi non sono grassi e contribuiscono alla buona causa. Così anche con questi due insoliti snack possiamo prevenire la carenza di ferro partendo dall’alimentazione corretta e pensata secondo criteri salutistici.