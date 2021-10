Alcune patologie inizialmente si manifestano con sintomi lievi e sopportabili per poi diventare addirittura invalidanti negli stadi più avanzati. In alcuni casi succede di stancarsi facilmente, di irritarsi per questioni di poco conto o si accusano frequenti mal di testa. Con il passare del tempo si potrebbe anche verificare un peggioramento della sintomatologia tale da ostacolare lo svolgimento della vita quotidiana. E sebbene ciò non determini uno stato di totale inabilità, è comunque possibile richiedere aiuti economici per sostenere i costi relativi a cure e assistenza. A tal fine la Redazione ha chiarito con quali patologie si ottiene subito l’assegno di invalidità INPS per i primi 3 anni.

Inoltre anche con queste malattie del sangue arrivano assegni di invalidità di 500 euro per 13 mensilità ai soggetti che li richiedono. E tali ammortizzatori finanziari raggiungono i potenziali destinatari a prescindere dalla condizione economica. Come del resto accade per altre indennità per le quali i nostri esperti hanno spiegato come richiedere assegni di invalidità INPS da 212 a 258 euro senza presentare ISEE. Fra le innumerevoli patologie ematologiche ve ne sono alcune che colpiscono le cellule delle proteine o del sangue e che ne alterano la funzionalità. L’aumento o la riduzione delle cellule ematiche o delle proteine può però arrecare danni al sistema di coagulazione del sangue o a quello immunitario. Non a caso alcuni pazienti ottengono il riconoscimento della Legge 104 anche per queste patologie che danno diritto a permessi retribuiti e benefici economici.

Alcune malattie del sangue nelle forme più gravi comportano una condizione di costante malessere e sintomi gravi tanto da creare disagi e pesanti limitazioni. In particolare ci si riferisce alla talassemia maior e all’anemia falciforme che molti conoscono rispettivamente come morbo di Cooley e drepanocitosi.

Ai soggetti affetti da queste 2 particolari emoglobinopatie l’Ente previdenziale eroga un’indennità pari a 515,58 euro per 13 mesi. Per ottenere tale prestazione annuale è tuttavia necessario possedere un montante contributivo di almeno 10 anni e 35 anni di età. A seguito dell’approvazione della Legge 350/2003 anche i lavoratori che soffrono di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia hanno diritto alla prestazione economica. Ma tale indennità spetta unicamente nel caso in cui le suddette patologie ematiche prevedano il ricorso a trasfusioni o la terapia con idrossiurea.