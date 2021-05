I contribuenti che riescono a non spendere interamente lo stipendio mensile spesso desiderano avere risorse economiche per il futuro. Preferiscono non dare fondo alla liquidità di cui dispongono pur di garantirsi una vecchiaia all’insegna della serenità economica. Del resto può essere utile l’articolo “È incredibile ma non tutti sanno quanto fruttano 50.000 euro in un anno in banca senza rischi sul conto”. Non tutti ovviamente hanno la fortuna di mettere da parte simili somme di denaro. E ciò nonostante esistono comunque dei prodotti finanziari di Poste italiane che garantiscono condizioni assai vantaggiose ai piccoli risparmiatori. Non a caso anche chi non ha molti soldi da versare in Posta può assicurarsi una rendita di quasi 300 euro al mese già a 65 anni.

E cosa ancor più importante si tratta di un investimento che non presenta rischi per il cliente e garantisce margini di guadagno. Ciò soprattutto per i titolari di conto corrente bancario o postale che intendono poter far leva sulla certezza di un’entrata economica con cadenza mensile. E in particolare per quella categoria di clienti che può lasciare in deposito delle somme di denaro per anni e vederle fruttare a lungo termine. Esiste infatti una specifica tipologia di buono fruttifero che Poste italiane destina a chi intende integrare il proprio reddito futuro. Si tratta del Buono obiettivo 65, ovvero di un titolo che garantisce la liquidazione di un assegno mensile fisso per 15 anni. Di conseguenza anche chi non ha molti soldi da versare in Posta può assicurarsi una rendita di quasi 300 euro al mese già a 65 anni.

Inoltre chi sottoscrive un Buono obiettivo 65 ottiene un’agevolazione a livello di tassazione perché la ritenuta sugli interesse è pari al 12,50%. Il risparmiatore percepirà una rendita mensile fissa non appena compirà 65 anni per i successivi 15 anni. Facendo una semplice simulazione di calcolo si possono effettuare delle previsioni di rendimento a lungo termine. Ipotizziamo dunque il caso di un soggetto che all’età di 45 anni sottoscriva un Buono obiettivo 65 e depositi 40.000 euro. A distanza di 20 anni il capitale versato in un’unica soluzione gli conferirà il diritto ad incassare una rendita mensile di 285 euro. In alternativa è possibile richiedere la restituzione dell’intera somma e in tal caso l’ammontare del rimborso sarà pari a 48.000 euro.

