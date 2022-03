Cambio il vento a Wall Street, ma la forza della Storia prevale su quella dei rialzisti. Se settimana scorsa, infatti, scrivevamo mentre le Borse europee contano le perdite, Wall Street resiste alle vendite e potrebbe presto girare al rialzo, oggi possiamo dire che anche a Wall Street potrebbe iniziare a farsi sentire il vento del ribasso. Non bisogna attendersi, però, forti movimenti ne’ in un senso ne’ nell’altro.

Questo, infatti, è quanto previsto anche dal frattale previsionale. Come si vede dal grafico riportato qui di seguito, infatti, ci aspettano alcune settimane laterali/rialziste. Dopo di che la direzione dovrebbe essere ancora al ribasso per i prossimi mesi. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Anche a Wall Street potrebbe iniziare a farsi sentire il vento del ribasso. I possibili scenari sui mercati azionari americani secondo l’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 11 marzo a quota 32.944,20 in ribasso dello 0,69% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dell’1,99%.

Time frame giornaliero

L’ultima settimana dei contrattazioni sul Dow Jones si è sviluppata nella massima incertezza tra rialzo e ribasso. Come si vede dal grafico, attualmente convivono una probabile proiezione rialzista (linea continua) e una ribassista (linea tratteggiata). Le quotazioni, però, si sono mosse all’interno di uno strettissimo trading range individuato dai livelli 32.822 e 33.294. Ciascuno di questi livelli rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso ribassista e rialzista, rispettivamente.

Una chiusura giornaliera inferiore a 32.822, quindi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 30.627 (I obiettivo di prezzo). Viceversa, una chiusura settimanale superiore a 33.294 potrebbe far ripartire il rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame settimanale

La settimana è stata al ribasso, ma va notato che è stata inside rispetto a quella di due settimane prima. Cosa accadrà nelle prossime settimane, quindi, è ancora molto incerto. Andiamo, quindi, a individuare quelli che potrebbero esserei livelli più probabili oltre i quali le quotazioni potrebbero accelerare nel loro movimento direzionale.

Al rialzo il livello chiave passa per area 33.400. Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe favorire un allungo rialzista verso l’obiettivo più probabile in area 35.400. Al ribasso, invece, una chiusura settimanale inferiore a 31.835 potrebbe aprire le porte a una continuazione della discesa fino in area 29.300.