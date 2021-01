Inizia un nuovo anno borsistico e andiamo a fare lo screening di diverse società quotate che potrebbero dare opportunità di guadagno nel corso del nuovo anno. Oggi faremo la nostra analisi su Costamp Group, titolo sottovalutato del 33,9% circa. Come regolarsi nel 2021 per questa società?

Costamp Group produce e vende stampi di fusione per applicazioni automobilistiche e industriali. Il titolo (MIL:MOD) è stato quotato a 2,87 nell’anno 2017 e da quel momento ha toccato il massimo a 4,18 nel 2018 ed il minimo a 0,90 nel 2020. Il bottom poliennale è stato segnato oppure la discesa non è ancora terminata?

Quali sono i livelli da monitorare e quali potrebbero essere gli obiettivi di prezzo?

Analisi di bilancio e comunicazioni societarie

Non abbiamo trovato raccomandazioni degli analisti e quindi giudizi sulla società. Costamp Group capitalizza in Borsa circa 47,7 milioni di euro. Gli utili dovrebbero crescere del 37,73% all’anno. Per il momento non è prevista la distribuzione di dividendi. Non leggiamo nei dati economici particolari squilibri. Abbiamo analizzato e normalizzato quindi i bilanci degli ultimi anni e calcoliamo un fair value a 1,50. Questo target potrebbe essere rivisto in meglio nei prossimi 6/12 mesi e quindi ci riserviamo un ulteriore approfondimento della società in futuro.

Quale strategia di investimento poter applicare al momento attuale?

Studio dei grafici e analisi su Costamp Group, titolo sottovalutato del 33,9% circa

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre a 1,12. Nel mese di novembre era stato segnato il minimo annuale in area 0,90. Verrà toccato questo livello nel corso del prossimo anno? Al momento i grafici e gli oscillatori degli stessi non hanno ancora evidenziato un duraturo trend rialzista e quindi rispondere a questo quesito non è facile, anzi. La possibilità di nuovi ribassi e di nuovi minimi verrà archiviata soltanto con una chiusura settimanale e poi mensile superiore ai 1,44.

Il nostro consiglio pertanto è di attendere sviluppi e di non comprare il titolo per il momento.