Fra le analisi di titoli e azioni che possono fare molto bene troviamo Lowes. Loews Hotels (NYSE:L) è una società alberghiera americana di lusso che possiede o gestisce 26 hotel negli Stati Uniti e in Canada. Gli hotel e i resort Loews si trovano nei principali centri urbani e resort del Nord America. L’apertura di altri cinque hotel è prevista entro la fine del 2020.

Questa conglomerata del lusso sta attraversando un periodo difficile. Molte delle sue partecipazioni sono state parecchio colpite non solo dalle restrizioni dovute a Covid-19, ma anche da condizioni di mercato più ampie. In primo luogo, la Diamond Offshore, di cui possiede la maggioranza della proprietà, ha ceduto alla debolezza dei mercati petroliferi chiedendo il fallimento concordato. Il suo reddito dall’investimento presso la sua unità di assicurazione CNA ha subito un netto calo. E praticamente tutti i suoi hotel hanno chiuso, e licenziato il 90% del personale a causa delle restrizioni di viaggio a livello mondiale.

Nonostante tutti i problemi di Diamond Offshore, altre sue unità, tuttavia, stanno andando bene.

Le operazioni di CNA sono state molto positive, grazie alla riduzione delle spese e all’aumento delle rate. Le sue politiche di interruzione dell’attività non giocano sulle chiusure legate al virus. Ma il calo dei tassi di interesse influirà sulla sua capacità di guadagnare sulle sue riserve. Boardwalk Pipelines sta andando bene, nonostante il calo della debolezza del settore Oil & Gas. Il suo produttore di imballaggi in plastica, Altium, ha beneficiato di un’impennata della domanda da parte della vendita al dettaglio durante le chiusure per il virus.

Analisi di titoli e azioni che possono fare molto bene

Guardando al futuro, gli hotel dovrebbero cominciare a tornare a lavorare a pieno ritmo, anche se non si sa quanta domanda ci sarà, soprattutto a breve termine. L’azienda ha un sacco di soldi per farcela, comunque. Il bilancio rimane solido come una roccia, con oltre 3 miliardi di dollari di liquidità e investimenti a livello di società madre (l’80% dei quali in contanti e mezzi equivalenti), e nessuna significativa richiesta di liquidità. Data l’enfasi posta sul mantenimento della liquidità, la società non ha riacquistato azioni dalla fine del trimestre, dopo aver effettuato un buyback di quasi 10 milioni di azioni nel corso del primo trimestre.

Loews è sottovalutata, in base all’attivo.

Alla fine del trimestre, il suo valore contabile era di 60,28 dollari per azione. Anche dopo la prevista svalutazione di Diamond, il valore contabile si aggira intorno ai 53,60 dollari. Lo spazio di recupero è quindi ancora del 57,83%. L’attuale valore di mercato della sola partecipazione di Loews in CNA rappresenta circa il 90% di questo valore. Quindi è indiscutibilmente sottovalutata, e ha un bilancio solido. Gli investitori pazienti possono acquistare Loews su ogni caduta del mercato, come quella che c’è stata fino alla seconda metà di marzo.