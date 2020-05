Analisi di scenario e previsioni: investire sulla “baby economy” in previsione dell’esplosione di nascite invernali. Li hanno già battezzati “Corona Babies”, e stanno arrivando. A partire da dicembre – inizio gennaio è probabile che dovremmo aspettarci un aumento delle nascite. E gli investitori dovrebbero posizionarsi di conseguenza.

Come facciamo a saperlo? Beh, è abbastanza semplice. La combinazione di lockdown durati mesi, interruzioni e cambiamenti dei servizi sanitari e dell’accesso ai contraccettivi durante la pandemia di COVID-19. Il tutto ha creato una “tempesta perfetta” per le nuove gravidanze. Il mercato dei prodotti per la cura dei bambini vale attualmente circa 81,5 miliardi di dollari, secondo Statista. Anche senza considerare l’effetto della COVID-19 sui tassi di natalità, le previsioni stimano che il mercato dei prodotti per la cura del bambino sarà valutato a quasi 110 miliardi di dollari entro il 2026.

Oggi sono leader nel mercato dei bambini alcune delle principali corporation dei beni di consumo, come Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble, Kimberly-Clark Corporation e Nestlé. JNJ è naturalmente nota per i suoi prodotti per bambini, tra cui shampoo, polveri e lozioni. L’azienda ha un intero sito web dedicato ai suoi prodotti per bambini. Procter & Gamble e Kimberly-Clark sono leader nella fornitura di pannolini con marchi che includono rispettivamente Pampers e Huggies. Entrambe le società, così come J&J, producono anche una moltitudine di prodotti per la cura del bambino, come salviettine specifiche. Nel contempo, Nestlé è il più grande fornitore di latte artificiale per bambini al mondo.

Altri titoli azionari coinvolti nella “baby economy” ci sono Natus Medical, produttore di apparecchiature per neonatologie, e aziende come The Children’s Place e Carter’s. Queste ultime sono aziende specializzate nella vendita al dettaglio di abbigliamento per bambini. Come uno dei più grandi produttori di giocattoli al mondo, Mattel è un’altra importante azienda di articoli per bambini. La divisione Fisher-Price dell’azienda produce prodotti per bambini, tra cui baby monitor, seggiolini, sdraiette, seggiolini per auto, seggioloni, passeggini, altalene per bambini, vaschette e vasini. Che si tratti di aziende che forniscono prodotti per la cura del bambino, o di aziende che forniscono prodotti e servizi per i nuovi genitori, gli investitori farebbero bene a prepararsi per il “baby boom” dei prossimi mesi.