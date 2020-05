Analisi dei fondamentali e grafici dicono buy su questo titolo aurifero. Guardate bene il grafico sottostante.

Si tratta della performance di un titolo azionario specifico, cioè Newmont Corp (NYSE:NEM). Le linee sotto a quella che evidenzia la sua performance sono, rispettivamente, quelle del NASDAQ, dell’S&P500 e del DJIA. Il grafico fa riferimento ai risultati a partire dal 19 febbraio, giorno del top del mercato prima dell’inizio della crisi. Come si può vedere, il grafico sfata subito un mito.

E il mito è che i titoli cosiddetti difensivi, come quelli che trattano il bene rifugio primario, l’oro, abbiano subito fatto tutti bene durante la crisi, proteggendo gli investitori da subito. Falso, come si vede. Infatti, i livelli che il titolo aveva il 19 febbraio sono stati abbandonati definitivamente solo il 1 aprile, un mese e mezzo dopo l’inizio della crisi. Da allora, però, il titolo è stato instoppabile. Dal 19 febbraio il titolo ha messo a segno un +42,34% di assoluto rispetto. A paragone, il NASDAQ ha fatto -0,49%, lo S&P500 -12,24% ed il DJIA -16,26%.

Newmont acquisisce e sviluppa proprietà di zone che contengano elevati quantitativi di minerali. L’azienda produce principalmente oro, ma anche argento, rame, zinco e piombo. Quindi è un’azienda aurifera, ma non solo. Il suo titolo è quello che, sul mercato USA, ha avuto il rendimento totale più alto negli ultimi 12 mesi, il miglior momentum, per dirla in gergo tecnico.

Venendo appunto ai fondamentali, NEM ha un P/E di 15,58 e un EPS base di 3,81. Distribuisce un dividendo dell’1,1% in relazione ad un debito su capitale dello 0,30%. Insieme a FNV (Franco Nevada Corp.), AEM (Agnico Eagle Mines) e GOLD (Barrick Gold Corp.), fa parte dei FANG auriferi, cioè i titoli più attraenti del settore. Un’ultima cosa. NEM non è il solo titolo che abbia un momentum davvero buono, sul mercato americano. Altri sono AMD e MKTX. Sapete quanto buono? Un portfolio equiponderato (stesso peso) tra questi 3 titoli dall’inizio di febbraio ad oggi avrebbe ottenuto un +24,18% a fronte di un -9,16% dello S&P500. Non male, vero? Per la vostra comodità vi diciamo anche come hanno performato, nello stesso periodo, i FANG auriferi. Hanno fatto +20,92%. Altra ottima performance.