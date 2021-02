Se ogni anno pensare un regalo per la propria dolce metà diventa stressante, oggi abbiamo un’idea che può fare stare tranquilli le coppie almeno per tutto 2021.

Vogliamo, infatti, proporre un pensiero romantico, ma allo stesso tempo esotico e particolare che di sicuro farà colpo sulla propria dolce metà. In questo articolo spieghiamo come e dove trovare un regalo di San Valentino originale e pieno di significato. Ovvero l’amuleto giapponese che ci lega per sempre al nostro amore.

L’omamori per i sentimenti

In Giappone lo spirito religioso nazionale è diviso fra il Buddhismo e lo Shintoismo, due correnti filosofiche che rispettivamente onorano i “kami”, le personificazioni della natura, oppure il Buddha.

Per richiamare la loro attenzione e per propiziare i loro favori i giapponesi portano con sé diversi oggetti portafortuna. Fra cui dei sacchetti chiamati “omamori”. Queste piccole sacche in tela, dalle sfumature sgargianti, contengono al loro interno un’iscrizione o una preghiera.

Ne esistono di molti tipi. E possono portare buoni influssi in vari ambiti della vita. Quali lavoro, salute e amore.

Per propiziare quest’ultimo campo, gli “omamori” vanno, infatti, acquistati in coppia. E dati a ciascuno dei due innamorati.

Tutti e due dovranno conservarlo gelosamente in un luogo caro. Facendo attenzione a non sgualcirlo e soprattutto a non aprirlo. Vedere la formula incisa al suo interno, infatti, vanificherebbe tutti i buoni influssi apportati alla relazione.

Dove trovarlo

Logicamente l’ideale sarebbe portarlo direttamente dal Paese del Sol Levante. Lì questi piccoli sacchettini vengono venduti in coppia all’esterno di ogni Tempio e spesso hanno i caratteristici colori verde acqua e rosa. Per chi fosse impossibilitato, invece, consigliamo di comprarli online sugli appositi siti di e-commerce.

Oggi, dunque, abbiamo spiegato dettagliatamente l’amuleto giapponese che ci lega per sempre al nostro amore. Se si desidera fare un regalo romantico, consigliamo di leggere anche quest’altro articolo.