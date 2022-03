La primavera si dice sia la stagione degli amori. In effetti lo è nel mondo degli animali, mentre in quello umano crea sicuramente l’atmosfera perfetta.

D’altronde, nulla può essere più romantico che innamorarsi mentre la natura si veste di profumati fiori. Tanti sognano in effetti di passeggiare mano nella mano accanto a ciliegi in fiore che si specchiano in limpidi laghetti durante una giornata di sole. Non tutti però sono così fortunati da trovare un nuovo amore con questa stagione, gli astri a tal proposito sembrerebbero favorire alcuni segni zodiacali.

Cuori sognanti

Amore nell’aria e farfalle nello stomaco per il segno dell’Acquario e altri 2 segni zodiacali. L’Acquario è tra i segni che avranno gioie a raffica a marzo anche in campo amoroso.

In effetti, forte dell’unione di Venere e Marte nel suo segno, torna in piazza con una propensione al romanticismo più forte che mai. È pronto a sorridere alla vita e a cogliere dolci sorrisi che potrebbero farlo sospirare come non mai. Un amore tenero potrebbe farsi spazio anche nella vita complicata dei Pesci. Sembrano aver ristabilito un proprio equilibrio e aver trovato l’armonia necessaria per farsi travolgere dalla presenza speciale di qualcuno. La corazza di solitudine in cui si erano rintanati ormai è debole, attende solo qualcuno che la faccia crollare completamente.

Al pari della natura, anche l’Ariete sembra risvegliarsi in primavera. Le storie passionali vissute potrebbero avergli lasciato l’amaro in bocca e questo potrebbe spingerlo a uscire dai suoi soliti schemi. Ha voglia ormai di una storia fatta di piccoli passi e grandi emozioni, di una relazione che soppianti i suoi soliti mordi e fuggi.

Amore nell’aria e farfalle nello stomaco per Acquario, Ariete e Pesci, mentre questi 3 segni zodiacali avranno ben altro per la testa

Le stelle e i pianeti influenzano le unioni amorose in vari modi, come ad esempio attraverso l’assegnazione del discendente. Se da un lato, dunque, potrebbero accoppiare e fare battere il cuore di alcuni, con altri potrebbero essere meno clementi. Infatti, alcuni segni zodiacali in questo periodo sembrano proprio non avere spazio per pensare all’amore.

Il Capricorno sta vivendo un momento impegnativo e significativo sul lavoro, comincia anche a risentire dello stress accumulato. Ma da stakanovista quale è, non ha intenzione di demordere e continua a lasciarsene assorbire. Se c’è qualcosa da mettere da parte non sarà certo la propria professione, più facile che sia l’amore.

Il Cancro sta avendo un periodo tutto sommato alquanto positivo, la fortuna sembra essere dalla sua. È davvero entusiasta e carico, pronto a essere l’anima della festa in qualunque posto. Dopo vari momenti bui, ora ha troppa voglia di divertirsi e non ha alcuna intenzione di farsi rovinare i programmi dal cuore.

Lo Scorpione invece non se la passa bene e questo lo rende particolarmente ostile. D’altronde uno Scorpione irritato sa essere pungente come non mai con gli altri e non si sforzerà certo di trovare parole dolci e gentili per chicchessia. Finché il suo nervosismo non scemerà, non vuole nessuno tra i piedi.

