Una giornata uggiosa, una domenica di fine gennaio che vola via veloce. Attimi fugaci di quotidianità che compongono pian piano il quadro della nostra vita. Ed anche quel tanto atteso momento di relax fa parte della tela che stiamo tessendo giorno dopo giorno. Dunque, avere consapevolezza di come ed in cosa abbiamo impiegato il nostro tempo rappresenta un buon punto di partenza per arricchire il nostro viaggio di vita.

Cucinare, ad esempio, è un’ottimo modo per passare il tempo, magari condividendolo con gli affetti familiari. Il cibo aiuta ad unire e socializzare e la ricetta che la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori, questa sera, non è una semplice preparazione. Ha il potere di unire tutta la famiglia sotto un caldo abbraccio di dolcezza.

Eppure è una crema al cioccolato come tante!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Tuttavia, in queste fredde giornate d’inverno anche una tazza di crema al cioccolato ci fa sentire più coccolati ed amati.

Questa ricetta non prevede la farina e neanche le uova. In realtà, ad essere precisi è una crema al cacao. Poi, per far contenti i più golosi, si può aggiungere il cioccolato fondente a scaglie. Sarà una delizia!

Ecco, dunque, tutto l’occorrente per un tuffo nella “scioglievolezza” di questa crema al cioccolato pronta in pochi minuti.

Ingredienti

a) 500 ml di latte;

b) 50 g di cacao amaro;

c) 120 g di zucchero semolato;

d) 50 g di fecola di patate.

Amore a prima vista con questa crema al cioccolato pronta in meno di 10 minuti. Procedimento

Realizzare la crema al cioccolato è davvero molto semplice. Prendere un pentolino ed inserire la fecola setacciata precedente. Poi, il cacao, sempre setacciato. A questo punto aggiungere lo zucchero. Mescolare e a filo aggiungere il latte per amalgamare delicatamente tutti gli ingredienti e non creare grumi.

Infine, cuocere a fiamma bassa, o meglio ancora, procedere con la cottura a bagnomaria per evitare che la crema si attacchi al bordo del pentolino. Cinque minuti e la crema risulterà addensata al punto giusto.

Ed ecco che in pochi minuti, la crema è pronta per essere gustata.

Se “Amore a prima vista con questa crema al cioccolato pronta in meno di 10 minuti” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Solo 10 minuti per la crema al cioccolato all’acqua da provare con tutta la famiglia” per un’altra ricetta veloce, da provare!