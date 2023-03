Amici, perché Megan non ha voluto vedere Gianmarco dopo l’eliminazione: il motivo è svelato

Sabato 18 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici e Megan è stata la prima concorrente eliminata. Ma perché a fine puntata non ha potuto incontrare Gianmarco, concorrente con il quale ha una relazione da mesi? Il motivo è stato svelato poche ore fa.

Dopo la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi le domande, i punti di vista e le critiche sono tante e diverse tra loro. Le opinioni degli affezionati al talent hanno invaso tutte le pagine social ufficiali della trasmissione e tutte le pagine dedicate al programma.

Ci sono state due eliminazioni che hanno coinvolto la ballerina Megan e il cantante NDG. Per molti telespettatori sono state eliminazioni giuste, per altri naturalmente no.

Ma c’è stato un episodio in particolare che ha scatenato la curiosità di che segue Amici, perché Megan non ha voluto vedere Gianmarco dopo l’eliminazione? A tanti è sembrato strano che i due non abbiano avuto modo di vedersi.

Soltanto nel daytime di lunedì 20 marzo delle 16:10 è stato svelato tutto. Infatti, la produzione ha mandato in onda i momenti immediatamente seguenti all’eliminazione della ballerina e poi il ritorno in casetta di Gianmarco. Vediamo come sono andate le cose.

Amici, ecco perché Megan non ha voluto vedere Gianmarco dopo l’eliminazione: cosa dice il biglietto che gli ha lasciato

Dopo le esibizioni della ballerina diciassettenne, che ha sfidato con il cantante Cricca per rimanere nello show, i giudici hanno deciso di eliminarla. Le telecamere l’hanno seguita dietro le quinte e la ragazza si è recata nella casetta per prendere tutte le sue cose.

Al volo, ha preso un foglio di carta e ha lasciato un messaggio al suo Gianmarco che nel frattempo piangeva in studio. Tra di loro nessun abbraccio e nessun incontro. Ma che cosa ha scritto Megan nel biglietto? Ha iniziato così: “ti amo, ti aspetto fuori ma voglio che spacchi tutto”.

Poi continua con il motivo per cui non ha voluto vederlo: “non ho tempo per scrivere ma non ho avuto il coraggio di guardati negli occhi”. Il messaggio si conclude con la voglia di vederlo “una iena su quel palco” e un dolcissimo “io sono con te”.

Probabilmente, da regolamento, il primo eliminato della serata non può salutare gli altri concorrenti in casetta, ma deve abbandonare il programma prima della fine della puntata. Ad ogni modo, Megan ha voluto scappare il prima possibile, forse per non farsi sopraffare dalle emozioni.

Come andrà la storia tra Megan e Gianmarco fuori dal programma?

C’è chi ha dubbi sul fatto che questa storia possa continuare al di fuori di Amici. Megan ha ottenuto una borsa di studio, si sta preparando per volare a New York, almeno per cinque settimane. Inoltre, non è stato tutto rose e fiori tra loro, ma una relazione piena di tira e molla.

L’intervento di Maria De Filippi, ha salvato la loro storia una volta. Ma la conduttrice non sarà con loro al di fuori del talent. Che cosa succederà? Per il momento i due si sono dimostrati reciprocamente un grande sentimento.