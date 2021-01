Inebriati dal sapore della tradizione, questa sera, la cucina di ProiezionidiBorsa si arricchisce di una nuova ricetta che porta in alto la bontà delle mele. Amate ed apprezzate sia dagli adulti che dai bambini, le mele rappresentano un alimento sano, genuino e molto versatile.

E dunque, anche se siamo agli sgoccioli delle festività natalizie vale sempre la pena di provare e sperimentare preparazioni con le mele. Difatti, non esiste stagione che tenga per questo frutto. Ed ecco che, in men che non si dica, prelibatezze di tutti i tipi e per tutti i gusti colorano tutte le tavole, da Nord a Sud.

Tra le centinaia di ricette possibili non poteva mancare la torta quattro quarti alle mele. Una tipologia di ricetta che segue la proporzione 4/4 per ottenere un dolce morbido e buono. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 3 mele, possibilmente “Golden“;

c) 180 g di zucchero semolato;

d) 180 g di farina tipo 00;

e) 180 g di burro;

f) 1 cucchiaino di lievito per dolci;

g) 1 cucchiaino di cannella.

Amici e parenti innamorati in un lampo grazie a questa particolare ma semplicissima torta alle mele. Procedimento

Per realizzare la torta quattro quarti alle mele, innanzitutto, bisogna sciogliere il burro in un pentolino e a bagnomaria. Una volta sciolto il burro lasciarlo da parte e dedicarsi alle uova. In una ciotola, lavorare le uova con lo zucchero e creare un composto spumoso.

A questo punto, setacciare la farina ed aggiungerla alle uova e allo zucchero. Stesso procedimento per il lievito. Aggiungere anche la cannella. Successivamente, versare il burro e amalgamare tutti gli ingredienti. Prendere le mele, lavarle, sbucciarle e tagliarle a pezzetti. Infine, incorporarle al composto.

Non resta che cuocere la torta. Prendere una teglia rivestirla con carta da forno e poi versare il composto al suo interno. Livellare con un cucchiaio. Infornare in forno già caldo e cuocere alla temperatura di 170 gradi per 35 minuti. Una volta cotta, la torta quattro quarti alle mele risulterà soffice e morbidissima. Le mele si scioglieranno in bocca! Provare per credere.

Se “Amici e parenti innamorati in un lampo grazie a questa particolare ma semplicissima torta alle mele” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Bimbi contenti e mamme soddisfatte con questa torta alle mele strepitosa“.