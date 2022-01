Potrebbe sembrare strano, eppure anche un cagnetto di piccola taglia può rivelarsi un ottimo guardiano della casa. In tempi in cui ci ritroviamo i ladri nelle stanze anche mentre mangiamo, queste presenze sono davvero importanti. Potrebbe rivelarsi davvero un ottimo investimento adottare un cagnetto dei rifugi non solo come compagnia, ma anche come sistema d’allarme. Tra la sorpresa generale non ci sono solo Doberman e Rottweiler a proteggere casa e famiglia, ma anche i “colleghi” più piccoli. Amatissimo dai bambini e di origini antichissime questo cagnolino ama il padrone alla follia ed è un guardiano impressionante. L’idea perfetta per chi abita in appartamento o non ha un giardino enorme.

Origini antichissime

Oggi si chiama “Deutscher Spitz”, ma tutti lo chiamano “volpino tedesco”. Caratterizzato da diversi colori e altrettante taglie, leggenda narra che fosse presente addirittura al tempo degli egizi. E sappiamo bene dai ricordi di scuola, quanto cani e gatti rappresentassero per questa civiltà un importante collegamento col Mondo del divino. La storia racconta della loro presenza anche ai tempi dei greci e le rappresentazioni negli affreschi e nei dipinti riportano molto agli attuali volpini. Si diffusero poi in tutta l’Europa, soprattutto nei paesi più freddi, in cui questo esemplare sopravviveva bene grazie al suo folto pelo.

Presenta un carattere davvero particolare lo Spitz che fa della protezione del padrone e della casa una vera e propria missione di vita. Di natura vivace, molto attenta ed intelligente, questo esemplare segue il padrone come un’ombra. Addirittura, commovente la ricerca continua della fisicità e del contatto con i membri della famiglia. Al primo rumore molesto è pronto a scattare, dando l’allarme in casa. Attenzione che nonostante l’aspetto da peluche, questo cane si dimostra dominante e va quindi cresciuto ed educato rigorosamente.

Adora stare con i bambini, giocare e correre con loro, ma rischia di essere molto geloso se introduciamo altri animali in casa. Non spaventiamoci comunque, perché pur essendo caratterialmente forte, capisce benissimo chi comanda in casa. E, proprio per il grande amore che nutre nei confronti dei familiari, si arrende facilmente ai loro comandi.

Il volpino tedesco, per la bellezza del suo pelo, ha bisogno di essere seguito, spazzolato e toelettato. I prezzi variano per taglia e pedigree. Si parte dai 400 euro in su.

