Una donna che veste elegante difficilmente può essere dimenticata, specialmente quando a un bel vestito corrisponde grande raffinatezza nei modi.

Una donna distinta è quella che non è mai eccessiva nell’abbigliamento e che conosce la differenza tra serate importanti e passeggiate pomeridiane nel centro città.

Ogni occasione richiederebbe un outfit diverso, più o meno formale. A completare l’abbigliamento sono, poi, gli accessori, elemento ricchissimo del look. Una bella sciarpa, un gioiello vistoso o una cintura preziosa possono fare la differenza nel look.

Anche quest’accessorio elegantissimo arriva dal lontano 1950, anzi la sua origine sarebbe persino più lontana. Pare che a sceglierli fossero proprio le prime attrici teatrali dell’opera. Ebbene, quest’accessorio raffinato promette d’impreziosire senza alcun compromesso.

Per donne che non hanno paura di osare e distinguersi

Non è un caso che a indossarli fossero donne del calibro di Marylin Monroe o Audrey Hepburn.

Tradizionalmente indossato in contesti più formali e ricchi di sfarzo, il guanto da opera tornerebbe a ripopolare le passerelle e i tappeti più importanti. Ma attenzione, molti Brand internazionali avrebbero deciso di riproporli nelle loro collezioni, come accessorio per fare la differenza.

I guanti lunghi da sera sono per donne dal carattere deciso ed estroverso. Indubbiamente amatissimi negli anni ’50, ora sono l’accessorio che bisogna assolutamente avere per la primavera.

Probabilmente il motivo del loro fascino è dovuto al grande potere seduttivo di cui sembrano naturalmente dotati. Ma come inserirli in un look di oggi senza cadere negli eccessi? Ecco subito qualche idea interessante.

Amatissimi negli anni ’50, ora sono l’accessorio trasparente o in pelle scelto non solo per sera e occasioni importanti

L’abbinamento migliore è, senza ombra di dubbio, con il tubino nero al ginocchio, le decolleté in vernice a punta e il cappotto écru sulle spalle. Completano il look una borsa dello stesso colore del soprabito e occhiali da sole grandi e scuri. In questo caso, meglio scegliere guanti lunghi in pelle, per dare un tocco giovanile e moderno al look.

In alternativa, possiamo indossarli sempre in pelle nera, abbinandoli a un vestito rosso al polpaccio, stivali alti neri in vernice e cappotto e borsa neri.

Ancora, possiamo realizzare un look più informale, abbinando una gonna a ruota plissettata, maglioncino aderente, sneakers bianche in tela e sciarpa nera.

Quelli trasparenti vanno benissimo sotto un vestito a mantella e tacchi oppure con un vestito color cammello smanicato e maxi-cintura nera. Ai piedi stivali in vernice e alla mano una comoda borsa delle stesso materiale della calzatura.

Lettura consigliata

Basta indossare la camicia nei pantaloni in questi 2 modi per migliorare il fisico e valorizzare le gambe