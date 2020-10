Amanti del tè non potete perdervi questa novità! È finalmente arrivata in Italia una nuova variante della vostra bevanda del cuore che vi farà impazzire. Il Bubble tea è approdato nei nostri bar e si prospetta come una rivoluzione del settore. Ma che cos’è? Dove potete consumarlo? Se anche voi siete amanti del tè continuate a leggere e non rimarrete delusi.

Che cos’è il Bubble tea

Questa bevanda è stata inventata sull’isola di Taiwan negli anni ottanta. È formato da tè nero, latte e perle di tapioca. Quest’ultimo ingrediente è formato da gelatine di forma ovale e dal gusto leggermente amaro.

Il Bubble tea si prepara mischiando tè e latte ad altissima velocità e lasciando, poi, depositare le perle di tapioca sul fondo del bicchiere. Una volta finito di bere, sarà possibile masticare le perle di tapioca. In questo modo, gli abitanti di Taiwan hanno creato uno snack-drink che viene prima bevuto e poi masticato.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Varianti del Bubble tea

Gli ingredienti del Bubble tea possono essere cambiati liberamente in modo da provare ogni volta dei gusti diversi. Ad esempio, si può utilizzare il tè verde invece del nero oppure scambiare il latte con dello yogurt o con del gelato. Le perline di tapioca, inoltre, possono essere sostituite con gelatine dolci al sapore di cocco o frutta esotica.

Dove posso trovare questa nuova variante del classico tè?

Il Bubble tea si prepara in luoghi specializzati riconoscibili dal nome della bevanda visibile sull’insegna. Al momento, le uniche città italiane in cui si possono trovare questi locali sono Milano e Roma. Siamo, però, sicuri che a breve questa bevanda prenderà piede in tutte le maggiori città italiane.

Il consiglio dell’autore: amanti del tè non potete perdervi questa novità a meno che non siate a dieta. Bere questa bevanda comporta l’assunzione di 500 kilocalorie per tazza. Meglio ripiegare su tipologie di tè più classiche se siete intenzionati a mantenervi in forma e siete particolarmente attenti alla linea.