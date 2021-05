Mercati in un momento davvero particolare e settimana prossima molti nodi verranno probabilmente al pettine. Si attende infatti che la fase laterale delle ultime due settimane possa giungere ad un punto decisivo e dare spazio a direzionalità almeno fino al 19 maggio, scadenza del nostro prossimo setup annuale.

Quali sono i livelli da monitorare attentamente per i principali indici azionari di Wall Street nella giornata di lunedì per mantenere la tendenza rialzista?

Dow Jones

Tenuta in chiusura di seduta di 33.744.

Nasdaq C.

Tenuta in chiusura di seduta di 13.952.

S&P 500

Tenuta in chiusura di seduta di 4.174,85.

Chiusure giornaliere inferiori a questi livelli potrebbero far iniziare un ritracciamento di breve termine.

Frattanto, il nostro Ufficio Studi continua a studiare società dai multipli interessanti e convenienti e in tendenza rialzista/ribassista. Ecco l’ultimo giudizio pubblicato per l0inzio della prossima settimana:

alziamo il target su Facebook che a Wall Street potrebbe puntare nel breve termine a 390 dollari per azione. Il precedente giudizio sulla società era stato pubblicato sulle nostre pagine al prezzo di 282,14 in data 24 marzo 2021.

Cosa attendere da ora in poi?

Il titolo (NASDAQ:FB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 aprile a 325 dollari in ribasso dell’1,34% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 244,61 ed il massimo a 331,81.

Le nostre proiezioni pubblicate ad inizio anno per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 218,45/261,25

area di massimo attesa 378,98/405,44

Ci sono quindi ancora margini per assistere ad ulteriori rialzi delle quotazioni con obiettivo l’area di massimo attesa.

In base ai nostri calcoli stimiamo un fair value in area 390 ed abbiamo alzato le stime quindi dal nostro precedente giudizio di 350.

Alziamo il target su Facebook che a Wall Street potrebbe puntare nel breve termine a 390 dollari per azione

La migliore strategia operativa

Al momento la tendenza di breve e medio lungo termine sul titolo è rialzista.

Al momento per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni, deve mettere lo stop loss a 296. Per chi volesse compare invece Facebook a mercato, può attenersi allo stesso livello operativo.