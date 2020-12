Più volte abbiamo raccomandato questo titolo indicando le enormi potenzialità. Oggi invece, torniamo sull’argomento e alziamo il nostro target di fair value a 21,69 per il titolo La Doria. Quali sono i motivi che ci spingono a rivedere il nostro target da 18,15 a 21,69, pari ad un aumento del 19,5%?

Andiamo a spiegarne i motivi.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

La Doria (MIL:LD) è una società che capitalizza in Borsa per 395,6 milioni di euro e produce e commercializza prodotti alimentari. Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 dicembre a 12,94 in ribasso dello 0,46% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 6,10 ed il massimo a 14,32. Le quotazioni negli ultimi 7 anni sono salite di oltre l’ 866%.

Cosa attendere da ora in poi e soprattutto quali sono le nostre previsioni per il nuovo anno?

Gli utili sono cresciuti del 52,7% nell’ultimo anno e si prevede che i guadagni diminuiranno in media dello 0,2% all’anno per i prossimi 3 anni.

Alziamo il nostro target di fair value a 21,69 per il titolo La Doria

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo solo due giudizi) trovano consenso intorno al prezzo di 15,40, invece alla luce delle ultime comunicazioni societarie e degli ultimi dati di bilancio, il nostro giudizio migliora e viene portato a 21,69 di fair value. Riteniamo che la società sia ben gestita, che non ci siano squilibri e che il core business sia vincente in qualsiasi condizione di mercato e in cui possa trovarsi lo stesso ciclo economico.

Analisi grafica

Il titolo sembra vicino a una nuova fase direzionale rialzista. Il nostro consiglio operativo è di comprare in ottica di breve (1/3 mesi) e medio lungo termine (12 mesi) con stop loss a 12,49 (stop loss di lungo termine a 11,83) con primo target a 17,04 e poi successivi verso 21,69.

Non vediamo particolari pericoli nè dal punto di vista grafico e nè da eventuali voci di bilancio e continuiamo raccomandare il titolo in ottica di lungo termine.

Si procederà per step.