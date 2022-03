Il 19 marzo si celebrerà la festa del papà e, come ogni anno, moltissime persone si divertiranno a preparare dei gustosi dolcetti per l’occasione.

La tradizione vuole che i dolci tipici per questa festa siano zeppole e bignè, ma questi richiedono una preparazione piuttosto lunga. Per questo motivo, abbiamo ideato dei dolcetti altrettanto buoni, ma che si preparano in meno di un quarto d’ora. Così, anche chi ha mille impegni e poco tempo da trascorrere in cucina, riuscirà a portare in tavola un dolce preparato con le proprie mani.

Useremo la pasta sfoglia

Per stringere i tempi e per ottenere il massimo risultato nel minor tempo possibile, abbiamo deciso di sfruttare il “potere” della pasta sfoglia già pronta. I più tradizionalisti potrebbero dissentire, ma la verità è che, con la pasta sfoglia, si possono preparare ricette dolci, ma anche antipasti o buonissime torte rustiche davvero squisiti.

Provando questa ricetta, non rimpiangeremo in nessun modo gli altri dolci fatti in casa. Ecco come preparare questa ricetta sfiziosissima.

Altro che zeppole e bignè, per la festa del papà prepariamo questi buonissimi bomboloni dolci alla sfoglia da fare in soli 10 minuti

Stendiamo la pasta sfoglia su un piano e spennelliamo il tutto con dell’acqua tiepida.

A questo punto, capovolgeremo la sfoglia, perché dovremo lavorare sulla sua parte asciutta.

Prendiamo un coppa pasta, quindi creiamo dei cerchietti che saranno la base dei nostri bomboloni. Su ogni dischetto di pasta, poi, andremo ad aggiungere un cucchiaio di crema al cioccolato, alla nocciola o al pistacchio.

A questo punto, prendiamo 10 dei nostri biscotti preferiti e frulliamoli all’interno di un mixer. Non ci sarà bisogno di polverizzarli perché, per la nostra ricetta, andranno benissimo anche delle briciole più grossolane.

A questo punto, prendiamo un cucchiaio di briciole di biscotti e versiamolo direttamente sullo strato di crema di ogni bombolone. Per ultimare la farcitura, potremo anche aggiungere delle gocce di cioccolato fondente.

Attenzione a chiudere bene i bomboloni

A questo punto, prendiamo un altro rotolo di sfoglia e andiamo a creare tanti dischetti quanti ne avevamo creati prima. Utilizziamo ognuno di questi per formare i bomboloni.

Assicuriamoci che i bordi dei bomboloni siano ben chiusi, magari sigillandoli con la pressione di una forchetta. Bagniamo con un po’ d’acqua anche lo strato superiore dei bomboloni, quindi spolveriamo il tutto con dello zucchero e siamo pronti per infornare.

Mettiamo i bomboloni in forno, a 200° C, in modalità ventilata, per 10 minuti. Quando saranno croccanti, ma morbidi dentro, saranno finalmente pronti e saranno così buoni che finiranno in un battito di ciglia.

Altro che zeppole e bignè, dunque, per festeggiare insieme alla nostra famiglia è questo il dolce più buono e veloce che ci sia.