Le festività in Italia sono sinonimo di cibo e tradizione. In ogni regione, infatti, saranno serviti i piatti tipici del luogo. Ogni ricetta è diversa e particolare, anche perché ognuna contiene un alimento esclusivo della zona.

Anche la domenica, come il Natale o la Pasqua, è per molte famiglie un momento di condivisione e unione, dove il cibo diventa parte integrante. Le ricette, spesso, risalgono a passate generazione e solo attraverso l’osservazione diretta, potremo imparare i veri segreti.

Non tutti hanno quella naturale predisposizione ai fornelli o il tempo da dedicare per preparare i piatti della tradizione. Ma non bisogna essere chef per poter realizzare una ricetta e magari stupire gli altri commensali.

Esiste un piatto che nasconde molte insidie, per questo pochi lo preparano, parliamo del risotto. Molti immaginano che per cucinare un buon risotto ci vogliano molti ingredienti ed anche costosi. Infatti, tra i più famosi, quello allo zafferano, oltre gli alti costi, sembra non essere facile da realizzare.

Altro che zafferano, per preparare un risotto stellato come al ristorante basta questo semplice ingrediente comune

Effettivamente, se vogliamo realizzare un risotto da leccarsi i baffi, dovremmo acquistare un tipo di zafferano di qualità. I costi sono molto elevati, per i tempi e il tipo di lavorazione, e potrebbero anche arrivare a circa 20 euro al grammo. In più, la ricetta prevederebbe anche l’uso di un brodo di carne, che presuppone una certa perdita di tempo.

Se volessimo proporre una ricetta da capogiro, altro che zafferano, per preparare un risotto stellato come al ristorante basta questo semplice ingrediente comune.

Per non perdere troppo tempo tra i fornelli e spendere pochi euro, potremmo utilizzare il limone e pochi altri elementi per condire.

In questo momento ci sono gli agrumi freschi e dovremmo approfittare dell’inteso sapore e profumo che sprigionano. La ricetta trova ispirazione dalla zona di Positano, dove frequentemente troveremo questo tipo di risotto.

La ricetta

Per realizzare il risotto al limone per 4 persone, avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

240 gr di riso carnaroli;

un limone biologico;

½ cipolla bianca o porro;

½ bicchiere di vino bianco;

20 gr di burro;

formaggio grattugiato;

sale, olio e pepe q.b.

Facciamo riscaldare un litro d’acqua in una pentola e contemporaneamente mettiamo il riso freddo in una casseruola con sale e pepe per tostarlo. Mescoliamo continuamente per evitare che il riso bruci, solo dopo aggiungiamo un filo d’olio e poi sfumiamo con il vino, lasciandolo evaporare del tutto.

Potremo, poi, aggiungere l’acqua precedentemente scaldata. Solo dopo 12 minuti circa, spegniamo la fiamma e aggiungiamo il succo del limone, burro e il formaggio grattugiato, controllando il sale. Mescoliamo energicamente e poi sarà pronto da servire in tavola, decorata con la buccia grattugiata.