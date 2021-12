Siamo arrivati agli sgoccioli e per preparare degli ottimi antipasti, altro che vol au vent, ecco come stupiremo gli invitati con questi stuzzichini squisiti pronti in 3 minuti. Ma il biglietto da visita è rappresentato anche dalla tavola in sé e per sé. Quest’anno lasciamo da parte il classico rosso e le ghirlande, perché è questa la tendenza chic degli addobbi sulla tavola spendendo pochissimo.

Il menu natalizio solitamente si divide in carne e pesce, oppure c’è anche chi opta per “mare e monti”. Se, invece, quest’anno vogliamo essere tradizionalisti e scegliamo un menu a base di carne, ad accompagnarlo non può di certo mancare il vino rosso.

Infatti, il bianco si accosta meglio alle pietanze di pesce, essendo più frizzantino e leggero. Mentre il rosso è indicato per la carne perché ha un sapore più intenso, che esalta il sapore di tutti i piatti che abbiamo sulla tavola.

Quelli da non perdere

Altro che vino bianco, per accompagnare la carne durante le festività questi vini rossi italiani sono perfetti. Da Nord a Sud, ci sono dei vini rossi che rappresentano un orgoglio in tutto il territorio italiano e nel Mondo. E se ne stiamo cercando uno che soddisfa il rapporto qualità/prezzo, ecco quelli da non perdere.

Partendo dalla Sicilia, vi è un ottimo vino che, in realtà, rappresenta un mix tra il bianco e il rosso, ossia contiene raffinatezza e delicatezza allo stesso tempo. Infatti, è uno dei pochi indicato per accompagnare sia la carne sia il pesce. E pochissimi conoscono questo vino brioso ed economico raccomandato dagli esperti e perfetto per tutte le cene. Continuiamo con il Marsala DOC, il Nero d’Avola e il Mille e Una Notte.

Altra patria del vino è la Toscana e indichiamo il Brunello di Montalcino, talmente famoso che lo cita anche l’attore e comico Giorgio Panariello in un suo film, e il Chianti.

Ma la lista non è finita qui. Proseguiamo con il Barolo del Piemonte, il Pinot nero e Lagrein del Trentino Alto Adige, il Merlot e il Cabernet del Lazio.

Chiaramente la lista dei vini rossi è infinita e per ogni Regione italiana ve ne sono davvero “una moltitudine”, sempre per citare Panariello nel film. Infatti qui ne sono stati citati solo alcuni, che non escludono tutti gli altri presenti sul mercato.

Questi sicuramente rappresentano un orgoglio italiano e, oltre ad accompagnare il nostro menu di carne, possono essere degli ottimi regali da fare ai genitori o agli amici. Siamo sicuri che apprezzeranno molto.