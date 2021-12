Altro che vestito rosso, sono questi i colori che spopolano tra le over 50 per una notte di Capodanno da sogno

Le tendenze di moda non si fermano mai. E così tra una stagione e l’altra, il Mondo della moda si rinnova in un continuum di colori e fantasie sempre nuove e sgargianti. Le tendenze generano un arcobaleno di colori, che donano eleganza e nuovi stili ricercati e per tutte le età. Spesso si sente parlare di omologazione dopo i 50 anni. Magari, diamo per scontato che andando più in là con l’età ci si adatti a sfumature neutre. Ovviamente, l’unica verità è che qualunque sia la nostra età anagrafica, ci divertiamo a modificare gli stili più volte durante il corso delle stagioni. Rinnoviamo e rendiamo accattivante il nostro guardaroba di continuo, per essere sempre chic e di tendenza seguendo la stagionalità e i colori del momento.

La tradizione

Infatti, in previsione dell’ultimo galà dell’anno e prima del Capodanno 2022, ritornano in voga stili e colori di un tempo. A fare da protagonista la freschezza delle sfumature particolari e accattivanti. Perché alcuni colori non vanno indossati solo in giorni specifici dell’anno. Per tradizione amiamo portare il rosso durante la notte di Capodanno, dai vestiti scintillanti alla lingerie, tutto tende a tingersi con questa sfumatura. Un modo per far emergere la nostra personalità, un colore che si adatta ad ogni età, con eleganza e buon gusto. Una sfumatura che si lega al nostro carattere e alla nostra interiorità dinamica. È il colore simbolo della passione e dell’amore. Ma accanto a questo meraviglioso colore, il mondo della moda riserva dei ritorni di stile particolari. Un chiaro taglio alla tradizione con un salto verso un nuovo futuro a tinte diverse.

La fine dell’autunno, dunque, ci riserva piacevoli sorprese. Tanti i colori che tornano protagonisti con un salto indietro nel tempo. Primo fra tutti, il verde e le sue piacevoli sfumature. Dal verde bottiglia al verde menta, dal verde mela al verde acido. È questo il nuovo must di tendenza per le over 50 per un Capodanno da sogno. Il ritorno di abiti e accessori a tinta unita che evocano un passato lontano. Ma anche fantasie e sfumature in chiaroscuro, con immagini che ritraggono elementi naturali tipiche della stagione in corso. Il verde è un colore che si presta certamente ad abbinamenti atipici e inediti, un esempio è il verde-giallo.

Novità interessanti

Ma le sorprese non finiscono qui, poiché tra le tendenze di stagione, c’è una pausa decisiva dei colori neutri (nero, grigio e bianco). Ovviamente, con delle eccezioni. Ad esempio, il grigio si mescola con altre tinte così da ottenere nuove e armoniche sfumature di colore. Stessa sorte tocca al marrone, mescolato con colori più chiari fino ad ottenere tonalità panna, cammello e cachi.

Altro che vestito rosso, sono questi i colori che spopolano tra le over 50 per una notte di Capodanno da sogno tra sfumature e nuove tendenze.

