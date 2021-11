La stagione delle piogge è ufficialmente arrivata. Ciò ha spesso ripercussioni sul nostro umore: siamo più demotivati, annoiati e tristi. Ma a prescindere dalla psicologia, è bene ricordare che l’umidità è un pessimo antagonista per i nostri capelli.

Cominciano a diventare crespi, spenti e ogni mattina il vero lavoro comincia ancor prima di entrare in ufficio, visto il tempo che impieghiamo per sistemarli. Non è solo l’umidità, però, a essere fonte di grande disturbo per la nostra chioma.

Capelli rovinati e smog

Pochi lo sospettano, ma anche lo smog provoca danni piuttosto seri ai nostri capelli. L’inquinamento, dunque, non sarebbe nocivo solo per le vie respiratorie e la pelle, ma anche per la salute del cuoio capelluto.

Minuscoli frammenti di fumo, fuliggine e polveri sottili si depositano sulla nostra chioma, provocando secchezza, rottura dei fusti, prurito.

Perciò, altro che umidità è questo il vero nemico dei nostri capelli e solo pochi conoscono i trucchi giusti per contrastarlo. Non è impossibile rimediare, sono sufficienti alcuni accorgimenti semplici e davvero economici.

Soluzioni: dalla cuffia alle maschere idratanti

Il primo sembra una vera banalità, ma è spesso sottovalutato. La prima cosa che ci aiuta a ridurre l’azione negativa dell’inquinamento è una bella cuffia. Non si tratta di un grande sacrificio: è un accessorio sempre alla moda che aiuterà a proteggerci anche dai primi freddi di questi giorni.

Il secondo consiglio nasconde invece una contraddizione, in quanto prevede di ridurre il numero di lavaggi. È vero che lo smog contribuisce notevolmente a sporcare i capelli, ma allo stesso tempo li indebolisce. Pertanto, fare continuamente lo shampoo peggiora la situazione anziché risolverla.

A questo punto appare evidente che la soluzione più indicata per arginare il problema sia mantenere idratati i nostri capelli.

Esistono prodotto specifici per l’anti-crespo a base di acido ialuronico che generano una sorta di guaina protettiva per il nostro cuoio capelluto.

Tuttavia, possiamo noi stessi realizzare delle maschere a base di ingredienti naturali e facilmente reperibili: uovo e miele, limone e yogurt, aloe vera, aceto.

Anche gli impacchi con oli essenziali (oliva, cocco) ci aiutano a nutrire e rimpolpare i capelli.

L’olio di moringa

Una novità in questo settore è l’olio di moringa, impiegato sempre più di frequente nella formulazione di shampoo o prodotti per la cura dei capelli.

Sarebbe sufficiente massaggiarlo sulla cute per farlo penetrare in profondità e idratare così il cuoio capelluto, riequilibrandolo. Un olio prodigioso e dai mille benefici che possiamo trovare in erboristeria a prezzi davvero irrisori.

