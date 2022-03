Tra tutti i dolci preferiti da grandi e piccini, le torte occupano sempre un posto speciale. Non importa l’occasione e neppure il periodo dell’anno, perché basterà una fetta di torta a farci tornare il buon umore. Soprattutto se cucineremo questa delizia alle albicocche e salsa di fragole.

Tutto il necessario per la nostra cheesecake

250 g di biscotti secchi al cioccolato;

125 g di burro;

300 g di albicocche;

500 g di formaggio spalmabile;

250 ml di panna fresca;

3 uova;

150 g di zucchero semolato;

2 limoni bio;

400 g di fragole;

25 g di zucchero a velo;

menta fresca;

sale.

Altro che torta di mele e tiramisù, cuciniamo invece questa ricetta golosa per una torta davvero speciale

Per iniziare la nostra buonissima cheesecake cominciamo dalla preparazione della base. Frulliamo quindi i biscotti nel mixer e amalgamiamoli assieme al burro, precedentemente sciolto nel microonde o a bagnomaria.

Prendiamo poi uno stampo a cerniera e rivestiamolo di carta da forno imburrando per bene le pareti non coperte dalla carta. Riversiamo al suo interno il composto di biscotti con burro e schiacciamo con una spatola per ottenere uno spessore uniforme. Lasciamo poi in frigo per almeno 30 minuti a raffreddarsi.

A questo punto prendiamo le albicocche e tagliamole a piccoli pezzi che andremo, poi, a bollire assieme alla scorza di limone e a 1/3 dello zucchero. Dopo circa 7 minuti di bollore, spegniamo il fuoco e, una volta intiepidito, frulliamo il tutto con il mixer ad immersione.

Il risultato dovrà essere una crema liscia che andremo poi ad unire con le fruste elettriche al formaggio, alla panna e allo zucchero avanzato. Quando il composto si sarà amalgamato per bene uniamo anche le uova, il succo di limone e un pizzico di sale per aggiustarne la sapidità.

Non resta ora che mettere la nostra cheesecake in forno

Non resterà che mettere la nostra cheesecake in forno a 160 °C e lasciare cuocere per circa un’ora. Durante la cottura dovremo fare attenzione che non si scurisca troppo e che, alla fine, il centro rimanga leggermente umido. Nel primo caso basterà ricoprire con della carta stagnola mentre, nel caso appaia troppo molle, dovremo cuocerla per altri 10 minuti. Una volta pronta, apriamo lo sportello e, quando si sarà raffreddata, mettiamola in frigo per almeno 3 ore.

Ne frattempo prepareremo la salsa di fragole unendo lo zucchero a velo, il succo di limone e le fragole ben lavate e frullate nel mixer. Mescoliamo per bene e mettiamo poi tutto sul fuoco a fiamma dolce, continuando sempre a mischiare. Una volta portata ad ebollizione, spegneremo il fuoco e trasferiremo tutto nel frigo.

Per finire, stacchiamo la cheesecake dallo stampino e teniamola a temperatura ambiente per almeno 20 minuti. Spalmiamo poi la superficie con la salsa di fragole e livelliamo bene con una spatola. Impiattiamo il tutto e decoriamo con i pezzi di fragola avanzati e menta, ottenendo un dolce fantastico, altro che torta di mele e tiramisù.

