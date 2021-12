Il Natale è ormai alle porte e la maggior parte di noi è letteralmente in fibrillazione. Infatti, le festività sprigionano sempre una certa euforia e noi dobbiamo essere pronti ad accoglierla a braccia aperte. In questo caso, poi, possiamo anche trasmetterla al cibo che cucineremo per questo giorno così speciale e importante. Infatti, i piatti che decideremo di portare in tavola potranno rendere ancora più particolare questa giornata e strappare un sorriso in più a coloro che sono seduti accanto a noi.

Altro che torrone e panettone, questo è il dolce che spopolerà a Natale da preparare in 5 minuti

La bellezza del Natale è certamente fatta dalle tradizioni, soprattutto a tavola. Ma questo non vuol dire che non possiamo osare un po’, dedicandoci a nuove scoperte e a ricette che finora erano rimaste nell’oblio. Infatti, ci sono alcuni piatti che sicuramente potrebbero dare una grandissima svolta al pranzo con tutti gli amici e i parenti. E soprattutto un dessert, che nessuno si aspetta, potrebbe essere la degna conclusione di un pasto già delizioso e allegro. Quello che vogliamo consigliare oggi è l’albero di Natale fatto con tartufi di pandoro. Infatti, altro che torrone e panettone, questo è il dolce che spopolerà a Natale da preparare in 5 minuti. Per realizzarlo, ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

200 gr di pandoro;

150 gr di mascarpone;

1 tazza di caffè;

cocco in polvere;

cacao;

granella di nocciole;

cioccolato al latte.

Ecco come preparare l’albero di Natale di tartufi di pandoro in poche e semplici mosse

Realizzare questo dessert sarà certamente più facile del previsto. Infatti, come prima cosa, prendiamo il nostro pandoro, scartiamolo e tagliamolo in fettine piccolissime. Mettiamole poi tutte in un mixer, che ci aiuta a trasformarle praticamente in polvere. Al nostro pandoro ormai sbriciolato, poi, aggiungiamo anche i 150 gr di mascarpone e mescoliamo con cura il tutto. Versiamo anche il caffè, infine, e continuiamo a far amalgamare gli ingredienti. Con la pasta che si formerà, creiamo delle piccole palle che ricordino la forma dei tartufi.

Ora, cospargiamo il tutto con il cioccolato al latte da far sciogliere precedentemente in un pentolino, aggiungendo ovviamente anche la granella di nocciole e il cocco. Concludiamo spargendo il cacao e diamo vita al nostro albero. Mettiamo tutti i tartufini su un vassoio, ricreando la forma del tipico albero di Natale et voilà. Siamo pronti per servire questo particolare e facilissimo dessert ai nostri ospiti.

Approfondimento

La ricetta super raffinata che stupirà qualsiasi ospite a Natale e che renderà l’atmosfera magica