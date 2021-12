Le festività natalizie si stanno oramai avvicinando e molti di noi stanno già iniziando a scervellarsi sul menù da portare in tavola. Per questo oggi cerchiamo di risolvere questo annoso problema, partendo dalla parte più difficile: quella delle entrée. Altro che tartine tristi e noiosi vol au vent, ecco l’antipasto economico perfetto per le feste che riempirà di gioia le tavole natalizie. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo preparare questi deliziosi bignè ripieni.

Gli ingredienti necessari

un rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

200 grammi di ricotta preferibilmente vaccina;

olio extravergine di oliva quanto basta;

30 grammi di acciughe sott’olio (peso da calcolare sgocciolato).

Per prima cosa è necessario fare sgocciolare la ricotta. Prendere quindi un colino a maglie strette o un setaccio e metterlo su un piatto. Inserirci quindi il formaggio a sgocciolare per qualche ora. Una volta che si sarà eliminato il siero in eccesso, rimuovere la ricotta. Prendere il vasetto di acciughe e sgocciolare dall’olio in eccesso e rimuovere i filetti. Mettere i due ingredienti all’interno del mixer e frullare fino ad ottenere una mousse. Dopo averla ottenuta lasciarla riposare in frigorifero per farla rassodare bene. Basteranno 30 minuti.

Nel frattempo bisogna spennellare uno stampo che può ospitare i mini muffin e ungiamolo con un velo di olio. Stendere quindi la sfoglia sul tavolo e con un coppapasta dividere in tanti piccoli cerchietti. In alternativa si possono usare dei bicchierini da liquore. Ogni cerchietto va messo in uno stampino. Poi scaldare il forno a 200 gradi in forno statico già preriscaldato e lasciare cuocere per una decina di minuti. Sfornare e fare raffreddare i bignè di pasta sfoglia.

Completiamo la preparazione

Prendere una sac à poche con la crema che abbiamo ottenuto. Praticare un piccolo foro con un coltello alla base del bignè e riempirlo fino all’orlo. Se avanza del materiale si può usare per decorare il piatto. Però è importante ricordarsi di riempire il tutto poco prima di servirlo in tavola. Il vantaggio però consiste nel fatto che si possono conservare separatamente e che sono molto versatili e possono essere serviti sia per un antipasto o per uno stuzzichino. Se volessimo dare un’occhiata ad altre idee, ecco i benefici di questa zuppa che risulterebbe essere ipoglicidica e valida per contrastare influenze di stagione.

Approfondimento

