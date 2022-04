Mancano pochissimi giorni alla Pasqua, festa che rappresenta la famiglia. Abbiamo già comprato le uova per i nostri cari? E, invece, per il pranzo abbiamo in mente qualche idea?

Se ancora vi è qualche dubbio, ProiezionidiBorsa è sempre pronto a dare una mano. Il pranzo di Pasqua sarà il giorno ideale per sbalordire i nostri ospiti. Innanzitutto, recentemente abbiamo trattato del menu, composto da un primo e da un secondo, diverso dai classici agnello e risotto.

Questa volta, invece, parleremo degli antipasti. Non possiamo mica imbandire la tavola senza! Gli antipasti sono essenziali, per un evento così speciale. Rappresentano, infatti, un caloroso benvenuto e il piacere di festeggiare insieme questa giornata.

Anche questa volta non saremo scontati. Prepareremo antipasti sfiziosi e originali, altro che tartine e tramezzini. Siamo sicuri che i 3 antipasti che vedremo faranno letteralmente impazzire tutti quanti, nessuno escluso.

Dare il benvenuto con classe

Il primo antipasto sarà un rotolo con pesto di pistacchi e gorgonzola, un’accoppiata vincente. Il secondo sarà composto da cornetti salati alla pizzaiola, mentre il terzo sarà composto da coni di speck e robiola all’erba cipollina.

Gli ingredienti che ci serviranno per il primo antipasto sono: 100 g di gorgonzola; 200 ml di acqua; 180 g di farina 00; 200 g di farina manitoba; 50 g di burro; 20 g di zucchero; 15 g di lievito di birra; pesto di pistacchi; olio EVO; sale; pepe.

Gli ingredienti per il secondo antipasto sono: 300 g di farina 00; 150 ml di passata di pomodoro; 100 ml di latte; lievito; semi di papavero; semi di sesamo; olio EVO; zucchero; origano; sale.

Gli ingredienti per il terzo antipasto sono: 200 g di speck; 200 g di robiola; erba cipollina; sale; pepe.

Altro che tartine e tramezzini perché possiamo stupire gli ospiti con questi 3 antipasti sfiziosi per il pranzo di Pasqua

Iniziamo con la preparazione del rotolo con pesto e gorgonzola. Innanzitutto, in un pentolino riscaldiamo l’acqua e sciogliamo il lievito. Nel frattempo, in una ciotola, aggiungiamo la farina 00, la farina manitoba, lo zucchero e il sale e mescoliamo. Successivamente, aggiungiamo il lievito sciolto e amalgamiamo. Aggiungiamo anche il burro e dopo aver ottenuto un impasto soffice e omogeneo, copriamo e lasciamo riposare per due ore. Trascorse le ore, spianiamo l’impasto su una teglia e aggiungiamo il pesto di pistacchi, lasciando i bordi liberi, e aggiungiamo il gorgonzola a cubetti. Formiamo un rotolo ben compatto e lasciamo raffreddare in frigo per mezz’ora. Spennelliamo con l’olio, tagliamo a pezzi uguali e inforniamo a 180° gradi per mezz’ora.

Per i cornetti salati, aggiungiamo in una ciotola la farina, il lievito, il sale e l’olio e mescoliamo, aggiungendo lentamente il latte. Lasciamo riposare l’impasto coperto per circa 2 ore e mezzo. In padella, prepariamo il sugo di pomodoro. Stendiamo l’impasto e formiamo i cornetti, aggiungendo il sugo all’interno. Spennelliamo con latte e spolveriamo con i semi. Inforniamo a 180° gradi per 15 minuti.

Per i coni, prendiamo una ciotola e inseriamo la robiola, l’erba cipollina, il pepe e il sale e mescoliamo. Stendiamo le fette di speck e mettiamo al centro il ripieno, arrotoliamo formando dei coni.