Una scarpa comoda guadagna sempre qualche punto in più rispetto a un tacco alto o una calzatura che stanca il piede. Per questo motivo tantissime donne scelgono le sneakers per affrontare la vita di tutti i giorni, densa d’impegni. I problemi, tuttavia, sorgono per outfit più formali ed eleganti, come quelli da lavoro.

Gli abbinamenti sono ciò che fa realmente la differenza fra una donna ben vestita e una che sceglie distrattamente i propri outfit. Il guardaroba o l’armadio possono essere gli stessi e contenere capi identici, ma sarà l’unione fra scarpe, maglie, pantaloni, accessori e borse a fare la differenza.

Se a questo capo nero conosciutissimo, ad esempio, abbiniamo queste camicie o pantaloni, l’outfit sarà incredibilmente chic. Ecco, invece, quali sono gli accessori ora di moda da abbinare a un vestito blu.

Ma come abbinare le sneakers in outfit diversi, fra cui quelli più eleganti?

Quali scarpe comode indossare a marzo e per tutta la bella stagione

Tra i modelli che impazzano fra le appassionate di moda è possibile trovare, innanzitutto, le sneakers rosa pastello in pelle. Questo modello dalla forma gentile è particolarmente adatto ai contesti più formali ed è ottimo insieme al completo di giacca e pantalone. Il colore romantico e femminile rende queste sneakers perfette per la primavera.

Fra le ultimissime sneakers di tendenza ci sono anche scarpe alte. Si tratta del modello elasticizzato e a calzino, con suola in gomma. Il colore più di tendenza è il bianco latte. Questo modello è perfetto anche con i vestiti perché assottiglia la caviglia.

La terza proposta è la sneakers con tomaia effetto pelle nera e suola Platform. Questo modello sfila il piede e risulterebbe particolarmente comodo e adatto ai pantaloni eleganti.

Allora altro che tacchi e stivali, abbiniamo queste sneakers popolari anche con un vestito elegante per creare 5 outfit da urlo

Le ultime 2 proposte sono le sneakers running monocromatiche fluo e quelle con fantasia a quadri. Chi dice che i colori fluo non possano essere eleganti? Se le scegliamo in giallo limone o verde lime, le sneakers fluo sono la vera chicca dell’outfit.

Ma per le donne più adulte, anche sui 50 anni, il modello perfetto è a quadri con punta gommata e inserti color pastello. Insomma, altro che tacchi e stivali, abbiniamo queste sneakers che stanno spopolando per non sbagliare più neanche un look.

