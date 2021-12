Il dolce delle feste è molto di più che una semplice preparazione di cucina. Dietro ai dolci si nascondono tradizioni, ricordi e momenti di grande convivialità. Puntare sulle ricette giuste diventa quasi obbligatorio.

Questi piccoli dolci sofficissimi nascondono un golosissimo ripieno all’interno che piacerà a grandi e piccini. Infatti, altro che struffoli e tronchetti, questi dolci bianchi come neve e soffici come ricotta cuociono in soli 10 minuti e sono la sorpresa delle feste. La ricotta, poi, è l’alleata perfetta per un fine pasto indimenticabile grazie a tutti questi irresistibili modi di usarla.

Ingredienti per i fiocchi di neve (dosi per 8 persone)

Mezzo chilogrammo di farina Manitoba;

350 grammi di latte;

20 grammi di olio evo (o di cocco, a piacere);

50 grammi di acqua;

10 grammi di lievito fresco.

Per la crema soffice all’interno:

300 grammi di ricotta;

400 grammi di latte;

40 grammi di amido di mais;

60 grammi di zucchero di canna;

300 grammi di panna da montare;

mezzo cucchiaino di vaniglia.

Altro che struffoli e tronchetti, questi dolci bianchi come neve e soffici come ricotta cuociono in soli 10 minuti

Bisognerà iniziare preparando il milk roux, scaldando il latte e 30 grammi di farina in un pentolino. Occorrerà mescolare fino a che la crema non diventerà perfettamente densa. Quindi, trasferire il tutto in una boule da cucina e coprire con la pellicola per alimenti. Lasciare riposare tutto in frigo, perché non è possibile usare il composto fino a che non sarà completamente raffreddato.

Nel frattempo, sciogliere il lievito in 50 grammi di acqua. Con l’aiuto di una planetaria, mescolare la farina, il milk roux prima preparato e il lievito. Quindi, aggiungere l’olio e lavorarlo ancora un po’.

Quando l’impasto sarà liscio, coprirlo con pellicola e lasciare lievitare fino a un suo completo raddoppio. Bisognerà attendere circa 120 minuti, sempre ponendo l’impasto in un luogo caldo.

Gli ultimi passaggi e la fase di cottura

Per la crema, scaldare in un pentolino latte, vaniglia, zucchero e amido di mais. Una volta densa, trasferirla in un contenitore e coprirla con pellicola.

Montare la panna a neve e aggiungerla alla ricotta lavorata leggermente. Se la ricotta è finita, invece, ecco come prepararla in casa con 2 ingredienti presenti in ogni frigo.

Unire anche la crema. Realizzare palline da 30 grammi e lasciare lievitare fino al raddoppio. Spennellare con latte e uovo e infornare a 180 gradi per 10 minuti a forno statico. Una volta sfornate e tiepide, farcire con la crema alla ricotta.