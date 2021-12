Già cominciamo a respirare la magica atmosfera del Natale che per tutto il mese sarà la protagonista delle nostre decorazioni domestiche. Infatti già a partire dall’8 dicembre, come da tradizione, in molti cominceranno ad addobbare casa a tema natalizio.

Oltre all’immancabile albero, cominciano a comparire meravigliosi addobbi e festoni e le classiche stelle di Natale. Questi sono ottimi fiori da utilizzare per rigogliosi centrotavola o semplicemente da mettere in vaso negli angoli di casa. Tuttavia, se stessimo cercando un tocco di originalità, altro che stella di Natale perché arriva questo fiore d’inverno ad abbellire casa per le feste.

Il fiore bianco di Natale

La pianta in questione è il bellissimo Elleboro Nero, anche conosciuto come rosa di Natale.

Questo meraviglioso fiore, contrariamente a quanto farebbe pensare il nome, è di un colore bianco candido davvero elegante. È una pianta caratterizzata da grandi fiori bianchi composti di 5 petali che possono raggiungere anche 4 centimetri ognuno.

Sono piante eccezionalmente resistenti e di indiscutibile eleganza e possono raggiungere fino ai 30 centimetri di altezza.

La rosa di Natale è una pianta invernale e pertanto straordinariamente resistente al freddo e per questo può essere piantata sia in casa che in esterno.

Nel primo caso dovremo mettere la pianta in un ambiente non eccessivamente riscaldato o comunque lontano da fonti di calore. Se invece vogliamo abbellire terrazzi e balconi di bianco, dovremo posizionare la pianta al riparo dal vento e in zone ombreggiate.

Nel periodo invernale non richiede particolari cure se non l’irrigazione che, comunque, non deve essere eccessiva. Non ci sono terreni specifici da impiegare dato che la rosa di Natale si adatta magnificamente ad ognuno di essi.

Idee di decorazione

La rosa di Natale è un fiore che fa un figurone sia se utilizzato da solo, sia se impiegato in composizioni floreali. Possiamo infatti scegliere di abbinarlo anche ad altri fiori per arricchire ancora di più casa. Tra le piante migliori da abbinare in vaso alla pianta possiamo scegliere la viola, il bucaneve o il mughetto. Tutte queste piante non confliggono con l’Elleboro Nero.

Infine, se vogliamo utilizzare i fiori per bellissime composizioni, ricordiamo che una volta reciso, il fiore manterrà un aspetto di piena integrità fino a 2 settimane.

