Il tempo di cene e pranzi con famiglia e amici si avvicina. Tutti stanno già pensando a quali prelibate pietanze portare in tavola per stupire tutti. C’è anche chi si preoccupa di perdere la propria linea esagerando tra Natale e Capodanno. Per ovviare al problema, infatti, abbiamo visto l’allenamento perfetto per prepararsi alle feste e perdere peso divertendosi senza sforzo.

Ma come la mettiamo con grassi e zuccheri di panettoni, pandori, lasagne, patate al forno, etc.? Perché il Natale è un momento in cui ci si dedica a cucinare per gli altri. Nessuno pensa a risparmiare sul cibo e tutti desiderano soddisfare gli invitati a tavola.

Eppure, la nuova tendenza è quella di modificare i tradizionali menù delle feste con piatti più leggeri ma molto gustosi. Quindi, altro che soliti pesanti antipasti di Natale grazie a quest’idea semplice e stuzzicante ricca di proteine. Sveliamo un’idea semplice per l’aperitivo, spesso usata nei locali d’alta classe, da accompagnare al nostro drink preferito. Perché per fare un pranzo eccezionale, bisogna cominciare con stuzzichini di classe.

Un aperitivo chic con tanti benefici

Quando pensiamo al cibo da accompagnare all’aperitivo ci preoccupiamo di dover presentare finger food elaborati e abbondanti. Ma, trattandosi di un preludio alla cena o al pranzo, non è necessario riempirsi la pancia. Ecco perché sveliamo la moda di alcuni locali chic di Milano. In realtà non hanno fatto altro che riprendere una tradizione popolare del Sud, quella della frutta a guscio tostata.

Basterà acquistare mandorle, nocciole, noci, anacardi, semi di zucca etc. e condirli con le spezie e le erbe più disparate. Questo darà un tocco di classe, apportando al contempo tutti i benefici della frutta secca. Tra questi ricordiamo che la frutta secca oleosa è ricca di acidi grassi polinsaturi, proteine, vitamine e omega 3. Al contempo è povera di zuccheri e grassi. Inoltre, è stato dimostrato che consumare le mandorle potrebbe aiutare nel ridurre il colesterolo cattivo.

Ovviamente, come per tutti i cibi, sarebbe comunque meglio non eccedere nel mangiarne.

Creare questo snack è semplicissimo. In più, ci consentirà di sbizzarrirci con frutta secca e aromi molto diversi. Quindi, immaginiamo di scegliere mandorle e nocciole. Bisogna comprarle al naturale, quindi non ancora tostate. Poi scegliamo vari condimenti come paprika, rosmarino, curcuma, salsa di soia. A questo punto non resta che bagnarle leggermente in acqua o olio e condirle con l’aroma prescelto.

Nel frattempo riscaldiamo il forno a 180 °C dove arrostiremo mandorle e nocciole per 6 o 7 minuti. Se vogliamo condirle con la salsa di soia, prendiamo una padella e abbrustoliamole per alcuni minuti. Solo allora versiamo due cucchiai di salsa di soia a fuoco spento. Il risultato sarà sublime e tutti impazziranno per questo aperitivo inusuale.

