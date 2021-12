Le festività natalizie si avvicinano e manca poco per la tradizionale corsa ai regali. Immancabili i pandori e i panettoni. Vini e spumanti, poi, sono un must da regalare ad amici e parenti per il Santo Natale. Eppure, è questo regalo fatto in casa che farà impazzire tutti dopo un solo assaggio.

Mai provato il liquore al cioccolato? La ricetta che presenteremo questa sera è davvero semplice e gustosa. Non costerà tanto realizzare questo regalo goloso. Dunque, altro che soliti panettoni o spumanti, è questa l’idea regalo gustosissima ed economica che sta spopolando.

Liquore speciale al cioccolato

Cremoso e dal sapore intenso e goloso, il liquore di cui parliamo è una vera specialità home made. Ottima come idea regalo ma anche per deliziare gli ospiti dopo un pranzo o una cena. Magari si può servire accompagnato da queste meravigliose praline di cioccolato e rum pronte in 5 minuti.

Il Natale è una festa di Fede e tradizione. Un’occasione per riunirsi e stare insieme, magari anche davanti ad una bella tavola imbandita. Da provare assolutamente le zeppole di Natale “Scauratelle”, semplici e veloci bontà napoletane.

Altro dolce tipico partenopeo è lo struffolo. Ecco la ricetta tradizionale e facilissima degli struffoli napoletani pronti in pochi minuti.

Ed ora è giunto il momento di preparare il più buono e goloso liquore a cioccolato.

Ingredienti

750 millilitri di latte intero;

250 millilitri di panna;

250 grammi di zucchero;

100 grammi di cioccolato fondente;

100 grammi di cacao amaro;

150 grammi di alcol puro a 95°.

Procedimento

In una pentola versare il latte e la panna e far cuocere a fuoco lento. Mescolare e aggiungere lo zuccherato e poi il cacao. Mescolare continuamente per evitare grumi. Poi, aggiungere anche il cioccolato tagliato a pezzetti.

Dopo una decina di minuti, spegnere il fuoco e far raffreddare. A questo punto, versare l’alcol e mescolare. Con un colino, poi, filtrare il liquore e versarlo in una bottiglia ed il gioco è fatto.

Si consiglia di attendere una ventina di giorni prima di consumarlo. Il liquore va conservato al fresco e in un luogo asciutto.