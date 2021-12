Non sappiamo cosa preparare come antipasto a Natale? O meglio, prepariamo sempre le solite ricette e dopo un po’ i nostri familiari si stufano? E allora altro che soliti noiosi antipasti, alla Vigilia di Natale facciamo questa ricca e particolare ricetta che sorprenderà veramente tutti.

Partiamo dall’estetica del piatto. Questo è un piatto veramente carino esteticamente. Ed è perfetto per Natale perché ha la forma del tronco di un albero. A Natale c’è il tronchetto di cioccolato come dolce, e quindi perché non realizzare anche un antipasto con questa forma? Dato che è un antipasto per la Vigilia di Natale, sarà un piatto realizzato con del pesce.

Il 24 sera solitamente si mangia pesce. E quindi si tendono a cucinare come primo, ad esempio, gli spaghetti con le vongole e come secondo possiamo spaziare dal salmone al pesce spada. Ma non solo, perché i pesci sono infiniti e quindi anche i secondi. Si potrebbe pensare ad una questione religiosa, ma in realtà il 24 dicembre si mangia pesce perché usanza popolare. Mentre il 25 si mangia la carne. Vediamo allora il nostro antipasto di pesce.

Altro che soliti noiosi antipasti, alla Vigilia di Natale facciamo questa ricca e particolare ricetta

Quello che vogliamo proporre oggi sono dei piccoli tronchi realizzati con pesto rosso, caviale rosso e semi di papavero. Partiamo subito con il dire che per caviale rosso si intendono le uova di salmone. Queste vengono chiamate così perché ricordano le uova di storione (il caviale), che però sono nere. Mentre quelle di salmone sono rosse e quindi caviale rosso.

Dunque la prima cosa da fare è prendere delle fette di pane bianco morbido senza la crosta. Cerchiamo di assottigliarle il più possibile e su queste mettiamo il nostro pesto. In commercio ci sono tantissime aziende che realizzano il pesto rosso già pronto, non bisogna necessariamente farlo. Una volta steso, arrotoliamo il pane.

Dato che il pane è troppo lungo tagliamolo a metà, in questo modo avremo due tronchetti. Mettiamo poi in una ciotola della panna e in un’altra dei semi di papavero. Prendiamo i nostri rotoli, immergiamoli nella panna e poi nei semi. Disponiamo i nostri tronchetti su un piatto ampio da antipasto e sopra ogni pezzo adagiamo del caviale rosso. Ed ecco che il nostro antipasto è pronto. Una ricetta veramente semplice che, però, agli occhi del nostro ospite risulterà un piatto davvero prelibato.

