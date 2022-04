Questo famosissimo ripieno sposa perfettamente la pasta al forno di ogni tipo, come lasagne o crespelle.

La morbidezza della ricotta e il gusto deciso degli spinaci rappresentano l’abbinamento perfetto per stregare il palato di ospiti e commensali. Tuttavia, non bisogna subito pensare a cannelloni o ravioli, perché esistono tanti incredibili modi diversi di usare questa strepitosa farcia in cucina.

Oltre a tante gustose ricette al forno, altre si preparano comodamente in padella. I vantaggi sono la velocità con cui è possibile cucinarle e, di conseguenza, un piccolo ma importante risparmio sui costi della bolletta. Altre volte, semplicemente, non ci sono la voglia o il tempo per dedicarsi alla preparazione di lunghe ricette cotte al forno.

Un antipasto sfizioso o delle morbidissime polpette

Con questi 2 ingredienti possiamo preparare, innanzitutto, una gustosa frittata. Si tratta di un antipasto veloce che si prepara con appena 6 ingredienti: uova, ricotta, spinaci, sale, olio e formaggio grattugiato. Saranno necessari all’incirca 10 o 12 minuti di cottura, specialmente se impiegheremo una padella larga e bassa. Questo consentirà di ottenere una frittata di ricotta e spinaci davvero sottile e di cuocerla in un baleno.

Con gli stessi 2 ingredienti protagonisti possiamo cucinare anche delle gustose polpette. In questo caso, possono bastare 15 o 20 minuti al massimo per ottenere un fritto croccante e invidiabile. Basterà sbollentarli appena e unirli a uova, pangrattato, Parmigiano, sale e pepe nero. Un piccolo consiglio? Per un fritto asciutto e senza schizzi, meglio sgocciolare prima la ricotta ed effettuare una doppia panatura.

Altro che soliti cannelloni o ravioli, ecco cosa cucinare con ricotta e spinaci velocemente ai fornelli e risparmiare anche sulla bolletta

Anche la pasta condita con ricotta e spinaci è un piatto che si prepara in soli 10 minuti ed è un’incredibile delizia. Insomma, se l’obiettivo è stupire, per 4 persone occorreranno:

300 grammi di spaghetti integrali;

300 grammi di ricotta preferibilmente vaccina;

400 grammi di spinaci;

un pizzico di noce moscata;

un etto di formaggio grattugiato;

uno spicchio d’aglio;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

Dopo aver messo l’acqua a bollire per la pasta, rosolare gli spinaci in padella con olio e aglio. Eliminare l’aglio e frullare gli spinaci.

Versare, poi, la purea ottenuta in padella e aggiungere la ricotta. Cuocere 5 minuti e aggiungere formaggio, noce moscata, sale e pepe.

Infine, unire gli spaghetti al dente e mantecare con poca acqua di cottura. Dunque, altro che soliti cannelloni o ravioli, ecco cosa cucinare con ricotta e spinaci velocemente in padella.

