Gatti e cani sono degli amici fidati dell’uomo. Gli uni più spontanei e gli altri più riservati. Entrambi però dimostrano affetto al loro padroncino. Anche la comunicazione per certi versi è simile. I cani abbaiano mentre i gatti miagolano. Tutti e due, a volte, lo fanno con insistenza, tanto che per alcuni diventa un fastidio.

Quando si tratta di cani, oltre ad un disagio personale, potrebbero esserci problemi con il vicinato. Chi avesse intenzione di adottare un cane e avesse problemi di vicinato, meglio valutare con attenzione. Ci sono alcune razze di cane meno tendenti ad abbaiare, come i Pointer.

Anche i gatti miagolano e a volte tanto. Sarebbe interessante conoscere perché i gatti miagolano, visto che è una cosa inusuale. Se facciamo attenzione, quando due gatti s’incontrano, in genere non miagolano fra di loro. Certo un gatto quando miagola non fa il rumore che potrebbe fare un cane. Tuttavia il suo miagolio diventa a volte insistente.

Potrebbe dipendere da un problema di salute, oppure è per richiamare la nostra attenzione. Sarà a noi distinguere bene la differenza. Fatto sta che alcune razze di gatti hanno per abitudine di miagolare molto. Per cui altro che Siamese e Orientale, ecco le scelte da fare, se si cerca un gatto che miagoli poco.

I gatti che miagolano molto

Alcuni gatti sono portati a miagolare molto. Forse è il loro modo per attirare la nostra attenzione. Ad alcuni però potrebbe risultare fastidioso questo comportamento.

Tra le razze di gatto che miagolano di più abbiamo le seguenti. Il Siamese, l’Ocicat, il Bobtail americano, l’Orientale, il Bengala e il Birmano.

Altro che Siamese e Orientale, ecco le 7 razze di gatto che miagolano poco e adatte per chi ama la quiete

In effetti un gatto miagola perché vuole richiamare la nostra attenzione. Può darsi che abbia bisogno di mangiare. Un altro motivo può essere una porta chiusa. Questo fatto il gatto proprio non lo sopporta e lo considera una scortesia. Il gatto è nato libero e come tale non ama incontrare un ostacolo, come una porta chiusa.

Tra i gatti c’è chi manifesta meglio questa indipendenza, anche nell’organizzarsi da solo. Altri invece richiedono un aiuto all’uomo. Il Certosino ama provvedere da solo. Dunque, mentre il gatto che miagola ci chiede di aprirgli la porta, il Certosino studia i nostri movimenti per aprirla da solo. Si tratta di predisposizioni.

Se volessimo orientarci per dei gatti meno abituati a miagolare, avremmo queste possibilità. Il British Shorthair, il Blu di Russia, il Certosino, il Maine Coon, l’Abissino, il Re di Cornovaglia e il Ragdoll. Sono gatti abituati in generale a badare a sé stessi e meno dipendenti dall’uomo.

Approfondimento

Sembra il Blu di Russia questo gatto elegante dagli occhi color oro, adatto alle famiglie e che perde poco del suo magnifico pelo