Altro che settimane, ecco come ottenere in tre giorni una pasta madre con solo acqua e farina

Mentre compriamo il lievito di birra già pronto nei supermercati, spesso ci cimentiamo a fare la pasta madre in casa per risparmiare soldi o per divertirci o per avere un impasto lievitante sempre a nostra disposizione.

Il metodo utilizzato per questa nuova pasta madre o lievito madre è semplice e non occorre molto tempo.

Per la fermentazione e lo sviluppo dei lieviti usare delle farine integrali biologiche: la farina di segale e la farina di grano tenero, in quanto ricche di enzimi che aiutano il lavoro dei lieviti.

Altro che settimane, ecco come ottenere in soli tre giorni una pasta madre con solo acqua e farina per preparare dei lievitati gustosissimi.

Per creare il lievito madre possiamo anche utilizzare una sola delle due farine indicate sopra. La temperatura dell’ambiente in cui è preparato deve aggirarsi intorno ai 27-28 gradi. Nel periodo invernale sarebbe consigliabile preparare il nostro lievito in prossimità di un termosifone.

Ecco cosa occorre:

a) un contenitore di vetro da un litro di volume;

b) una forchetta o un cucchiaio;

c) acqua

d) 50 grammi di farina di segale integrale bio;

e) 50 grammi farina di grano tenero integrale bio;

f) farina Manitoba.

Procedimento

Inserire gli ingredienti nel contenitore tranne la farina Manitoba, girare con il cucchiaio o la forchetta. Coprire con della pellicola da cucina e bucarla eseguendo dei piccoli fori con uno stuzzicadenti.

Non appena vedremo comparire delle fitte bollicine sulla superficie, allora la fermentazione sta avvenendo.

A questo punto rinfrescare il lievito aggiungendo 50 grammi di farina Manitoba, girare e chiudere con la pellicola.

Quando vedremo la soluzione aumentare di volume con un numero maggiore di bollicine anche all’interno, aggiungere altri 50 grammi di farina Manitoba e chiudere. In circa sette ore l’impasto raddoppierà di volume, lo lasceremo crescere ancora un po’ e poi aggiungeremo 75 grammi di acqua e 100 grammi di farina Manitoba. Coprire con la pellicola trasparente.

Il lievito madre raddoppierà di volume, lo alimenteremo aggiungendo 75 grammi di acqua e 100 grammi di farina Manitoba.

Nel giro di due ore e mezza raddoppierà nuovamente di volume. Aggiungere ancora 75 grammi di acqua e 100 grammi di farina Manitoba.

Vedremo il lievito triplicare in sole tre ore.

A questo punto è possibile utilizzare i 600 grammi di esubero per preparare un ottimo pane o qualsiasi altro lievitato.

Come conservare il lievito madre

Conservare il lievito madre in frigorifero e alimentarlo ogni quattro o cinque giorni seguendo il procedimento indicato nell’articolo.

Quando utilizzare il lievito madre

Il lievito madre potrà essere utilizzato quando avrà triplicato il suo volume e dopo circa quattro ore dall’ultimo rinfresco.