Il bagno è senz’altro uno dei posti della casa che viviamo di più e che, per questa ragione, è tra le più soggette a problemi di germi e batteri. Questi possono proliferare in bagno per molteplici ragioni, tra le quali anche gli eccessi di umidità. Questa si annida negli angoli più alti della stanza favorendo la proliferazione di muffa e spore batteriche. A tal proposito avevamo indicato una meravigliosa pianta perfetta per bagno e camera perché aiuterebbe a purificare l’aria e assorbire l’umidità.

Tuttavia non è solo l’umidità a rappresentare un potenziale problema igienico in bagno.

Cattive abitudini e brutte sorprese

Come già detto, le cause della proliferazione di germi e batteri possono essere molteplici ma una in particolare potrebbe propagarli ovunque. Sembra infatti che l’abitudine di non chiudere la tavoletta della tazza quando scarichiamo diffonda i batteri per tutto il bagno.

Non adottando questa precauzione potremmo cospargere superfici come asciugamani, salviette e, ancora peggio, lo spazzolino da denti di micro particelle fecali e di tutti gli organismi che potrebbero sguazzare nel water come l’Escherichia coli.

Altro che scopino, il vero covo di germi e batteri in bagno è questo punto che ignoriamo sempre

Inoltre, è sicuramente lo scopino del bagno uno degli oggetti ad essere meno preso in considerazione nelle pulizie. Tuttavia, questo andrebbe igienizzato più spesso possibile con della candeggina o, se troppo aggressiva, con aceto e bicarbonato.

Possiamo lasciarlo a bagno direttamente nell’apposito contenitore oppure unire l’utile al dilettevole e lasciarlo a mollo nella tazza del water irrorandolo con aceto e bicarbonato.

Dopo aver lasciato in ammollo almeno un’ora strofiniamo energicamente e sciacquiamo con acqua calda avendo cura di pulire anche il manico.

Nessuno ci guarda mai

Spesso ci troviamo a curare solo le parti esterne o visibili del water non considerando che spesso germi e batteri si nascondono dove non possiamo vederli.

È il caso non solo della parte inferiore della tavoletta ma anche di quella interna della tazza relativa ai bordi. Spesso infatti i bordi interni della tazza, quelli che rientrano, non vengono puliti adeguatamente. Eppure altro che scopino, il vero covo di germi e batteri in bagno è questo punto che ignoriamo sempre proprio perché non visibile.

Se non fossimo soliti pulire a fondo la zona, strofinando con della carta sotto ai bordi del water noteremo subito una patina batterica di colore nero/verde.

In tal caso dovremo trattare il problema con prodotti specifici che aiutino a sgrassare e disinfettare strofinando vigorosamente con una spugna.

