Altro che scommettere sul calcio. L’oroscopo degli angeli della prossima settimana prevede, per 3 segni, tante buone notizie sul conto in banca. E troverà l’amore questo single

In un momento nel quale le scommesse nel calcio si sono prese i titoli principali dei giornali, ci sono segni che possono farne a meno. I loro oroscopi degli angeli, infatti, sorrideranno con previsioni molto favorevoli. E c’è anche ci potrebbe trovare, finalmente, l’amore. Ecco tutte le previsioni.

L’Ariete dovrebbe tirare un po’ il fiato in vista degli ultimi due mesi dell’anno. Il rischio, altrimenti, è perdere equilibrio tra affetti e lavoro. Chamuel ci sarà accanto per aiutarci a riflettere.

Altro che scommettere sul calcio. L’oroscopo degli angeli strizza l’occhio al Toro, soprattutto con un inizio settimana da invidia. Che porterà buone notizie in banca e anche ai single che riceveranno un invito inaspettato. Non serve, insomma, disturbare Hagiel.

Per i Gemelli la prossima settimana sarà tutta in salita e arriva l’amore per il Leone

Brutte notizie in arrivo per i Gemelli a cominciare dal lavoro. Altro che promozione. Dovremo affidarci a Raffaele per non reagire in modo sbagliato e poi pentircene.

Il Cancro già sogna le vacanze di Natale e forse dovremmo prenotare ora per avere un biglietto di aereo a prezzi stracciati. Qualche incomprensione in famiglia potrebbe essere superata chiedendo ispirazione a Gabriele.

Per il Leone è la settimana che premia i single. Finalmente, qualcuno si accorge di noi e da un incontro casuale, magari in un bar, potrebbe esserci la reciproca scintilla. Qualche preghierina a Michele non guasterà.

Vergine, datti una calmata. Troppe idee e progetti finiranno per finire in una bolla. Prendete tempo, respirate profondo e chiedete un po’ di saggezza a Raffaele.

Tanta fortuna in arrivo anche per la Bilancia. Le stelle A volte, le due cose andranno a braccetto, perché anche i rapporti più consolidati hanno bisogno di un poco di brio. E la creatività sarà premiata.

Altro che scommettere sul calcio. L’oroscopo degli angeli, dal 23 al 29 ottobre, sorride anche a questi segni

Lo Scorpione, sempre in perenne territorio di caccia, dovrà prendere delle decisioni importanti. Basta scherzare con l’amore, ma fidiamoci più dei nostri sentimenti. Affidiamoci a Chamuel per la scelta giusta.

Il Sagittario, al contrario, ragiona fin troppo e farebbe bene a fare meno “dare” e “avere”, soprattutto nei sentimenti. Zadckiel poi ci aiuterà a superare un rancore che ci stiamo portando dietro da troppo tempo.

Grandi notizie in vista per il Capricorno, che vedrà salire il conto in banca. Non magicamente, ma la fortuna va aiutata, magari, col Lotto o con il Gratta e Vinci. Però, lasciamo stare Cassiel.

Wow, verrebbe da esclamare, se fossimo dell’Acquario. La prossima settimana sembra che tutti avranno bisogno dei nostri consigli e ci farà piacere sentirci utili. Magari, facendoci ispirare dal nostro Uriel.

Infine, nulla di nuovo per i Pesci che avranno una settimana normale. Godetevi qualche piccola gioia, come una cena tra amici. Insomma, non serve bussare alla porta di Asariel.

(n.d.r. p.s. ricordiamo a certi colleghi di altri siti che copiare il nostro Oroscopo degli Angeli, cambiando qualche parola, ma non la sostanza, è plagio e passibile di denuncia. A buon’intenditrice, poche parole…)