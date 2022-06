Tra i migliori frutti da assaporare in questa stagione troviamo sicuramente le albicocche. Originarie dell’Asia, esse sono un connubio perfetto tra dolce e acidulo ed hanno un gusto delicato ed avvolgente. Oltre a questo, però, esse godono anche di notevoli proprietà nutrizionali.

Le albicocche, infatti, sono povere di calorie (28 in ogni 100 g) ed hanno un ottimo apporto di carboidrati (91%) e di acqua (86,3%). Tra i micronutrienti spiccano, invece:

i sali minerali, come potassio, calcio, fosforo e ferro;

le vitamine, tra cui A, C, K e quelle del gruppo B (B1, B2 e B3).

Il consumo di albicocche, inoltre, non avrebbe controindicazioni, ma bisognerebbe prestare attenzione al nocciolo. In gravidanza o allattamento, infatti, è consigliabile evitare l’uso di prodotti a base di nocciolo di albicocca. Questi, inoltre, potrebbero anche scatenare dermatiti o reazioni allergiche, oppure sintomi come mal di testa, nausea e vomito. Tuttavia, se utilizzati nella maniera corretta, dai noccioli si possono ottenere varie preparazioni, come specificato nell’articolo in calce. Ora, però, vedremo come adoperare le albicocche per realizzare un fantastico dessert tutto da gustare.

Altro che sciroppate o sotto spirito, ecco come preparare al meglio le albicocche sfruttando anche le loro proprietà nutrizionali

Le albicocche, oltre ad essere ottime da gustare a crudo, sono anche molto versatili in cucina. Infatti si possono utilizzare in tantissime ricette e possono fungere, ad esempio, da guarnizione per i dolci o da contorno per alcuni piatti salati. Oppure c’è chi, soprattutto d’estate, prepara le albicocche secche o sotto spirito (grappa) o sciroppate per conservarle ed averle disponibili per tutto l’anno.

In realtà, però, non tutti sanno che, oltre alle preparazioni appena citate, le albicocche possono essere anche stufate. Nelle prossime righe vedremo nel dettaglio come fare e in che modo si possono servire a tavola per fare un vero figurone con i commensali.

Per fare le albicocche stufate avremo bisogno di:

400 g di albicocche secche;

250 ml di acqua;

una mela;

succo di limone;

chiodi di garofano.

Innanzitutto, sbucciamo la mela e tagliamola a dadini. Dopo di che versiamo questi ultimi all’interno di un pentolino, aggiungiamo l’acqua ed iniziamo a cuocerle a fuoco moderato. Ricopriamo il pentolino e giriamo spesso fin quando non si sarà formata una sorta di crema.

A questo punto incorporiamo le albicocche secche (che si possono acquistare o fare in casa), un cucchiaino di succo di limone ed i chiodi di garofano tritati. Continuiamo la cottura a fuoco basso, per circa 25 minuti, affinché le albicocche possano ammorbidirsi.

Una volta finito, le nostre albicocche stufate sono pronte per essere servite al posto del dessert, magari con della panna montata. Quindi, altro che sciroppate o sotto spirito, ecco un ottimo modo di portare a tavola le albicocche.

